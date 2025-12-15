Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम : गुरुग्राम में सेक्टर-5 थाना एरिया में एक कक्षा 9वीं की छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या किये जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखवाया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

ऑपरेशन के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी

जानकारी मुताबिक बिहार नवादा का रहने वाला एक परिवार गुड़गांव के महावीरपुरा में रहता है और उनकी बेटी शिवानी गुरुग्राम के एक स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। मृतका का करीब चार माह पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। हालाँकि उसे परिजन काफी समझते थे, लेकिन फिर भी वो परेशान रहती थी। रविवार, 14 दिसंबर की सुबह शिवानी के पिता छत पर और मां बाहर आंगन में थी। इसी बीच शिवानी ने कमरे में जाकर चुन्नी से फंदा लगा लिया।

शिवानी बाहर नहीं आई तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया

जब काफी समय तक शिवानी बाहर नहीं आई तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो परिजनों ने खिड़की तोड़कर अंदर देखा तो शिवानी फंदे पर लटकी हुई है, ये देखते ही उनकी पैरों तले की जमीन खिसक गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एफएसएल व फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीमों से निरीक्षण कराकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया। मामले को लेकर जांच जारी है।

