Neem Karoli Baba Movie: नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनेगी 7 पार्ट की सीरीज

20 भाषाओं में आएगा शो

Neem Karoli Baba Movie, (आज समाज), नई दिल्ली: नैनीताल के कैंची धाम में बाबा नीम करोली का आश्रम आज लोगों के लिए केवल घूमने की एक जगह नहीं, बल्कि आस्था का एक मंदिर भी है। बाबा नीम करोली ने अपने सरल जीवन से सभी को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया था। आज भी उनके आश्रम में उनकी उपस्तिथी महसूस होती है। बाबा नीम करोली के भक्त आज भी बाबा को भगवान श्री हनुमान के स्वरूप में पूजते हैं। बाबा ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भक्तों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध किया है।

अब बाबा की कहानी बड़े पर्दे पर दुनिया के सामने आने वाली है। आॅलमाइटी मोशन पिक्चर ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा की है। 7 पार्ट की इस सीरीज का नाम संत होने वाला है। ये सीरीज मशहूर भारतीय संत नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में बताएगी। सीरीज को लेकर बाबा के भक्त काफी एक्साइटेड हैं।

बाबा के जीवन के हर पहलू से अवगत करवाएगी सीरीज

सीरीज के बारे में बात करें तो इस सात-पार्ट की सीरीज में बाबा के सरल जीवन, उनके व्यक्तित्व, प्रेम को लेकर उनकी फिलोसफी, और लोगों पर उनकी बातों के असर के बारे में बताएगी। ये सीरीज एक बायोग्राफी की तरह होगी, जो बाबा के जीवन के हर पहलू से हमें अवगत करवाएगी। इस सीरीज को पूरी दुनिया की रीच के लिए बनाया जाएगा। लगभग 20 भाषाओं में इस सीरीज का प्रोडक्शन होगा। स्टोरीटेलिंग में लाइव एक्शन, हाई एंड वीएफएक्स और अक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लोगों का एक्सपीरियंस और भी बढ़िया बनाएगा।

प्रभलीन संधू की बाकी सीरीज

इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंसिव रीसर्च की जा रही है, जो पिछले दो सालों से जारी है। इसके अलावा सीरीज में कुछ बड़े नामों जैसे मार्क जुकरबर्ग, जुलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स और उनके फाउंडेशन से जुड़े लोगों से भी सम्पर्क करेगा, ताकी उनकी जिंदगी पर बाबा के प्रभाव के बारे में जाना जा सके।

इस सीरीज के प्रोड्यूसर प्रभलीन संधू ने बाबा के साथ अपना पर्सनल अटैचमेंट भी बताया। बात करें, प्रभलीन के इससे पहले के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाल ही में उनकी सीरीज भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री शो आया था, जिसे काफी पसंद किया गया था।