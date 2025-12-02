19 Minute Viral Video: 19 मिनट के वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल, कंटेंट क्रिएटर ने कही ये बात

19 Minute Viral Video: सोशल मीडिया को अक्सर दोधारी तलवार कहा जाता है—इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो यह अनगिनत मौके दे सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करें तो यह रातों-रात ज़िंदगी उलट-पुलट कर सकता है।

AI से चलने वाली टेक्नोलॉजी के तेज़ी से बढ़ने के साथ, डिजिटल दुनिया में लगभग हर दिन नकली तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने की बाढ़ आ गई है। पिछले कुछ हफ़्तों में, ऑनलाइन सामने आए कई प्राइवेट वीडियो ने भारी गुस्सा पैदा किया है, और अब एक और क्लिप ने आग में घी डालने का काम किया है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक 19-20 मिनट का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर बड़े पैमाने पर रिएक्शन और ट्रोलिंग हुई है। इस विरोध के बीच, मेघालय की एक कंटेंट क्रिएटर को इस विवाद में घसीटा गया है, जिससे उसे पब्लिक में सफाई देनी पड़ी।

स्वीट जन्नत ने वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया

View this post on Instagram A post shared by 🤍سوویت جنت♡ (@sweet_zannat_12374)



कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक कपल का 19.34 मिनट का आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट होने लगा। इसके तुरंत बाद, यूज़र्स ने वीडियो में दिख रही महिला को मेघालय की एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर गलत पहचान लिया और उसे लगातार ट्रोल करना शुरू कर दिया। हैरेसमेंट यहीं नहीं रुका—लोगों ने उसके इंस्टाग्राम इनबॉक्स को मैसेज और आरोपों से भर दिया।

कंटेंट क्रिएटर, जिसका इंस्टाग्राम हैंडल sweet_zannat_12374 है, ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। स्वीट जन्नत के नाम से मशहूर, उसने वायरल क्लिप से किसी भी तरह के कनेक्शन से साफ इनकार किया। उसने कहा कि अगर लोग वीडियो में दिख रही महिला से उसके चेहरे की तुलना करें, तो फर्क साफ हो जाएगा।

उसने कुछ यूज़र्स पर वायरल वीडियो से जुड़े पोस्ट में उसकी तस्वीरें अटैच करके उसकी इमेज का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, जिससे उसकी रेप्युटेशन को और नुकसान पहुंचा।

पहले यूट्यूबर सोफीक SK का प्राइवेट वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले, पश्चिम बंगाल के यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर सोफीक SK का एक प्राइवेट वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खबर है कि वीडियो में वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक सिचुएशन में दिख रहा था। जैसे ही यह क्लिप सामने आई, ऑनलाइन बहुत हंगामा मच गया, और यूज़र्स ने उन्हें अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रोल किया।

प्राइवेसी और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताएं

ये घटनाएं एक बार फिर प्राइवेसी के उल्लंघन, AI के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन गलत पहचान के खतरों को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाती हैं। वायरल कंटेंट की वजह से बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जाना और सबके सामने शर्मिंदा किया जाना डिजिटल ज़िम्मेदारी और साइबर एथिक्स पर गंभीर सवाल खड़े करता है।