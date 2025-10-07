Punjab Breaking News : मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए 9वें गुरु का शहीदी दिवस : मान

श्री गुरु तेग बहादर साहिब के 350वें शहादत दिवस की तैयारियों संबंधी मुख्य मंत्री द्वारा सिख संतों, महापुरुषों एवं विद्वानों से की बैठक

Punjab Breaking News  (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज की प्रमुख हस्तियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी का शहादत दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देशभर में धार्मिक निष्पक्षता, अंतर-सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को और मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाएगी।

मान ने कहा कि 9वें पातशाह समानता और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे और उन्होंने देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर जी का शहादत दिवस मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने से जहां महान गुरु साहिब जी को विन्रम श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं लोगों के बीच आपसी भाईचारा और मजबूत होगा, क्योंकि उनका जीवन और दर्शन पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है।

गुरु साहिब द्वारा दिल्ली जाने के लिए अपनाए मार्ग का निर्माण करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार, गुरु साहिब जी के दिल्ली जाने के समय अपनाए मार्ग के पंजाब हिस्से का निर्माण श्री गुरु तेग बहादर मार्ग के रूप में करने की संभावना तलाशेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब लोक निर्माण और पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा इस मार्ग का खाका तैयार किया जाएगा, जो सही मायनों में गुरु साहिब जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस मार्ग को दिल्ली में गुरुद्वारा शीश गंज साहिब तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी।

बाबा जीवन सिंह के नाम पर रखा जाएगा मार्ग का नाम

एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मार्ग से महान सिख जर्नल बाबा जीवन सिंह (भाई जैता जी) ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी का पवित्र शीश श्री आनंदपुर साहिब लाये थे, उस मार्ग को विकसित करके बाबा जीवन सिंह मार्ग के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा जीवन सिंह जी ने गुरु साहिब जी का शीश लाते समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का मार्ग कठिनाइयों भरा था। संबंधित राज्यों और भारत सरकार से इस मार्ग को बनाने का अनुरोध किया जाएगा, जो महान सिख नायक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

