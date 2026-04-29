West Bengal Assembly Election: बंगाल में 91% वोटिंग, बीजेपी के बटन के सामने टेप लगाने की शिकायत, ममता बोलीं-गृह मंत्री चुनाव में दखल दे रहे

चुनाव आयोग बोला- शिकायत सही मिली तो दोबारा चुनाव कराएंगे

West Bengal Assembly Election, (आज समाज), कोलकाता:पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक के आकड़ों के मुताबिक, 91.31% वोटिंग हुई है। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था। आज वोटिेंग के दौरान कई जगहों पर मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

वहीं भाजपा ने डायमंड हार्बर के फालता में ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप लगाने की शिकायत चुनाव आयोग को सौंपी है। शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप मिलने की शिकायत सही मिलेगी, वहां दोबारा चुनाव होंगे।

सुवेंदु अधिकारी के सामने लगे चोर-चोर के नारे

भवानीपुर में उट ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए। सुवेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे।

उधर, साउथ 24 परगना जिले में भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी समर्थकों पर कार का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। पानीहाटी से भाजपा उम्मीदवार और आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देबनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाते हुए उनपर हमला किया।

भाजपा बॉर्डर के बजाय पार्टी बचा रही, सीआरपीएफ ने महिलाओं और बच्चों को मारा

वोटिंग के बीच सीएम ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षाबलों पर चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, भाजपा बॉर्डर के बजाय पार्टी बचा रही है। गृह मंत्री चुनाव में सीधे दखल दे रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं देखा। केंद्रीय बल लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते। सीआरपीएफ के जवान वोटरों और सेंट्रल आॅब्सर्वर लोगों को मार रहे हैं।

उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कल रात से उन्होंने अत्याचार शुरू किया। हमारे कितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया। यह कंटेम्प्ट आॅफ कोर्ट है, मैंने कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं देखा। हमारी जीत होगी, टीएमसी जीत रही है।

टीएमसी का आरोप- सीआरपीएफ के हमले से बुजुर्ग की मौत

टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के हमले से हावड़ा के उदयनारायणपुर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

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