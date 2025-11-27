9000MAh Battery Smartphone: चार्जर भूल जाएंगे! OnePlus के 9,000mAh बैटरी वाले 5G फोन की एंट्री

9000MAh Battery Smartphone: खबर है कि वनप्लस चीन में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे वनप्लस ऐस 6 टर्बो के नाम से पेश किया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में वनप्लस ऐस 6 लॉन्च किया था, और अब नए लीक से पता चलता है कि वनप्लस तीसरे डिवाइस के साथ ऐस 6 लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही, कथित ऐस 6 टर्बो के कई खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे इसके चिपसेट, डिस्प्ले और बैटरी के बारे में डिटेल्स पता चली हैं। रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि यह स्मार्टफोन अगले साल वनप्लस नॉर्ड 6 नाम से भारत और ग्लोबल मार्केट में आ सकता है।

उम्मीद के मुताबिक स्पेसिफिकेशन्स

जाने-माने टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा वीबो पर शेयर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, आने वाला टर्बो मॉडल कुछ शानदार फीचर्स से लैस होगा। कहा जा रहा है कि फोन क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर से पावर्ड होगा, जो इसे प्रीमियम परफॉर्मेंस सेगमेंट में रखता है।

डिवाइस की सबसे खास बात इसकी बड़ी 9,000mAh बैटरी होने की उम्मीद है, जो इसे वनप्लस के किसी भी स्मार्टफोन में अब तक के सबसे बड़े बैटरी अपग्रेड में से एक बना सकती है।

हाई रिफ्रेश रेट OLED डिस्प्ले

अफवाह है कि वनप्लस ऐस 6 टर्बो में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 6.78-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होगा। स्क्रीन 144Hz या 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकती है, जिससे देखने और गेमिंग का अनुभव बहुत अच्छा होगा। इन हाई-एंड फीचर्स के बावजूद, डिवाइस को एक पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है।

लॉन्च टाइमलाइन

अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनप्लस ऐस 6 टर्बो अगले साल जनवरी या फरवरी की शुरुआत में चीन में लॉन्च हो सकता है। डिवाइस के भारत समेत दुनिया भर में Q2 2026 में वनप्लस नॉर्ड 6 के तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है।