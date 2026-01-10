Plane Crash: भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट क्रैश

पायलट समेत 7 लोग थे सवार, पायलट को आई गंभीर

Plane Crash, (आज समाज), राउरकेला: इंडिया वन एयर की 9 सीटर फ्लाइट शनिवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह फ्लाइट भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही थी। विमान में पायलट सहित 7 लोग सवार थे। इस विमान हादसे में पायलेट को गंभीर चोट आई है। यह इंडिया वन एयर की 9 सीटर फ्लाइट भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही थी।

प्लेन क्रैश की घटना राउरकेला से 15 किलोमीटर हुई है। प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नजर आ रहा है कि क्रैश प्लेन वीटी केएसएस है। इसका अगल हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। प्लेन के विंग्स भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्लेन क्रैश की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।