Andhra Pradesh Road Accident : आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत

Harpreet Singh
अनियंत्रित होकर बस के खाई में गिरने से हुआ हादसा, मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे सभी सवार, कई की हालत नाजुक

Andhra Pradesh Road Accident (आज समाज), अमरावती : आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गत रात्रि एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। बस में सवार सभी लोग भद्राचलम के एक मंदिर में दर्शन करने के बाद अन्नावरम जा रहे थे।

बस में सवार थे कुल 37 लोग

वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक उक्त बस चित्तूर जिले से आ रही थी। अधिकारियों के अनुसार चित्तूर जिले से दो ड्राइवरों सहित 37 लोगों का एक समूह तीर्थयात्रा पर था। हादसे को लेकर पुलिस को संदेह है कि चालक तुलसिपाका के पास नौवें मील के पत्थर पर तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा और सुरक्षा दीवार से टकरा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटना स्थल पहाड़ियों पर थी, जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचना को मोथुगुंटा के अधिकारियों तक पहुंचने में कुछ समय लगा, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

सीएम नायडू ने हादसे पर जताया दुख

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में चित्तूर के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के एक्सीडेंट ने हमें झकझोर रख दिया है। यह दुख की बात है कि इस हादसे में कई जानें चली गईं। अधिकारियों ने घायलों को चिंतूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अब तक नौ शव बरामद किए गए हैं और अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला अधिकारियों को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया।

