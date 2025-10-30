8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी सैलरी में 30% से 34% तक की होगी बढ़ोतरी

8th Pay Commission Update(आज समाज) : 8वां वेतन आयोग नया अपडेट: लंबे इंतज़ार के बाद, केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के नियम और शर्तों को मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले से देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। उम्मीद है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और इसे पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद एक बड़ा वित्तीय सुधार माना जा रहा है।

50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा सबसे पहले मिलेगा। लागू होने पर, 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इनमें भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, कस्टम्स और अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों को फायदा होगा

नए वेतन आयोग का फायदा सिर्फ सिविल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार के तहत आने वालों की सैलरी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी।

शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों भी आएंगे नए वेतन ढांचे के तहत

सरकारी मंत्रालयों और रक्षा बलों के अलावा, कई केंद्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान भी नए वेतन ढांचे के तहत आएंगे। इनमें IIT, IIM, AIIMS, UGC, ICAR और CSIR जैसे संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा, रिटायर्ड पेंशनर्स को भी फायदा होगा।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर

जानकारी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय किया जाता है, तो नई सैलरी ₹50,000 होगी। इसके साथ ही, HRA, DA और दूसरे भत्ते भी बढ़ेंगे। इससे सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

