8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ , सैलरी में 12,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी

8th Pay Commission Update(आज समाज) : केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8th Pay Commission के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लागू होने की तो बात ही छोड़िए, 8th Pay Commission अभी बना भी नहीं है। नया Pay Commission कर्मचारियों और उनकी सैलरी और अलाउंस में बड़े सुधार लाने वाला है। कई नए नियम बनाए जा रहे हैं।

दीवाली के आस-पास नए Pay Commission के बनने की संभावना थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से खारिज हो गया है। 8th Pay Commission नवंबर में ही बन सकता है। सरकार किसी भी दिन एक कमेटी बना सकती है। इसके रिव्यू में 18 से 20 महीने लगेंगे। साफ है कि नया Pay Commission लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट से पता करें कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है।

नया Pay Commission कब होगा लागू

केंद्र सरकार हर दस साल में नया Pay Commission लागू करती रही है। अगर इस परंपरा को सबसे ज़रूरी माना जाए, तो 8th Pay Commission 1 जनवरी, 2026 को लागू हो जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा होने की उम्मीद कम लगती है। अगर इस Pay Commission के लिए कमेटी नवंबर में बनी थी, तो इसके 1 जनवरी, 2027 तक ही लागू होने की संभावना है।

इससे पहले, 7th Pay Commission 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था। इसका गठन 2014 में हुआ था। 7th Pay Commission ने 23% DA बढ़ाया था। 6th Pay Commission 2006 में लागू हुआ था, और उस समय सैलरी में 40% की भारी बढ़ोतरी हुई थी। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लागू होने की संभावना बहुत कम है।

सैलरी बढ़ने की संभावना

8th Pay Commission लागू होने के बाद सैलरी बढ़ने की संभावना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.8x तक बढ़ाया जाता है, तो यह सैलरी बढ़ने का आधार होगा। फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल होता है। 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57x तय किया गया था, जिससे बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई।

अगर 8वें पे कमीशन में 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो मिनिमम सैलरी बढ़कर 30,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। अभी, कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है। इसका मतलब है कि 12,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

