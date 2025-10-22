US-Australia Trade Deal : अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8.5 अरब डॉलर का समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति व ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने किए समझौते पर हस्ताक्षर

US-Australia Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अपना पद संभालने के बाद अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को लेकर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा और अहम निर्णय नई टैरिफ दरों को लागू करना है। एक तरफ जहां ट्रंप ने विश्व के दर्जनों प्रमुख देशों पर नई टैरिफ दरें लागू की हैं वहीं वह अन्य देशों पर दबाव बनाते हुए अमेरिका के हित में नए व्यापारिक समझौते भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जहां ट्रंप ने जापान पर दबाव डालते हुए ऐसा ही एक समझौता किया था वहीं अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 8.5 अरब डॉलर का नया व्यापारिक समझौता किया है।

व्हाइट हाउस में दोनों देशों में हुआ समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने द्विपक्षीय बैठक के बाद महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद यह 8.5 अरब डॉलर का समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के दुर्लभ खनिज संसाधनों तक अधिक आसानी से पहुंच सकेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन ने अपने रेयर-अर्थ मिनरल्सके निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगा रखा है। इस नीति के कारण चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ने की आशंका है।

समझौते के बाद ये बोले ट्रंप

ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के बाद ट्रंप ने कहा, करीब एक साल में हमारे पास इतनी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स होंगे कि समझ नहीं आएगा उसका क्या किया जाए। वे केवल दो डॉलर के बराबर रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि यह समझौता अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को ‘नई ऊंचाई’ पर ले जाएगा। बता दें कि यह समझौता अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर नई मजबूती देगा।

मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना

इसका मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना है। गौरतलब है कि हाल ही में जारी चीन की सरकार के आदेश के मुताबिक कोई भी विदेशी कंपनी चीन से निकाले गए या चीनी तकनीक से निर्मित रेयर-अर्थ मैटेरियल वाले मैग्नेट्स का निर्यात तभी कर सकेगी जब उसे सरकार की अनुमति प्राप्त होगी। इस पहलू पर व्हाइट हाउस के आर्थिक परिषद निदेशक केविन हैसेट ने कहा कि चीन ऐसी नीति अपनाकर वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को अपने नियंत्रण में करना चाहता है।

