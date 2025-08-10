7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का दोगुना होगा परिवहन भत्ता, देखे अपडेट

7th Pay Commission(आज समाज)  : केंद्र सरकार इन दिनों कर्मचारियों के लिए बहुत दयालु दिख रही है। सरकार ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ट्रेजरी बॉक्स खोला है, जिसके कारण सभी के चेहरे पर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार ने विकलांगता की कुछ श्रेणियों के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर पर दोगुना परिवहन भत्ता देने की घोषणा करके सभी को आश्चर्यचकित किया है।

इसके साथ ही, केंद्रीय वित्त मंत्रालयों और विभागों को भी इस निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह स्पष्ट रूप से एक अधिसूचना में कहा गया था कि विकलांगता की श्रेणियों की एक नई सूची जारी की गई है, 15 सितंबर 2022 को जारी किए गए पहले निर्देशों में संशोधन करते हुए। इसके तहत, कर्मचारियों को दोहरे परिवहन भत्ता देने का काम किया जाएगा। इसे विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अनुमोदित किया गया है।

कर्मचारियों को बड़ी राहत 

विकलांग कर्मचारियों को अपने जीवन में कई अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें, विशेष रूप से यात्रा, कामकाजी जीवन में, एक बड़ी चुनौती माना जाता है। इसलिए, सरकार द्वारा परिवहन भत्ता को दोगुना करना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है।

यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक समावेश को भी बढ़ावा देगा। इसमें कई प्रकार के पीड़ित दिव्यांगों को शामिल किया गया है। कई श्रेणियों के पीड़ितों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें रीढ़ की विकृति या चोटों के कारण कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनावाद, एसिड अटैक पीड़ित और विकलांगता शामिल हैं।

कर्मचारियों को कई प्रकार के मिलते हैं भत्ते

जानकारी के लिए, हम आपको बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं। महंगाई भत्ता, यानी दा, हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, हा शहर की श्रेणी के अनुसार अलग -अलग दरों पर उपलब्ध है। कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, बच्चों का शिक्षा भत्ता भी दिया जाता है।

हॉस्टल सब्सिडी भी दी गई है। इसी समय, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पहले से ही कुछ अतिरिक्त भत्ते थे, लेकिन अब परिवहन भत्ता को दोगुना करने के लिए एक अद्यतन निर्देश दिया गया है।

