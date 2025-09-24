Chandigarh Crime News : 3.6 किलोग्राम हेरोइन सहित 78 नशा तस्कर काबू

नशा छुड़ाने संबंधी प्रयासों के तहत पंजाब पुलिस ने 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने का इलाज लेने के लिए राजी किया

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रदेश को नशा मुक्त करने के संकल्प को साकार करने के लिए पंजाब पुलिस का प्रयास जारी है। ज्ञात रहे कि इसी के चलते बीती एक मार्च से प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसका नाम युद्ध नशे विरुद्ध है। इसी अभियान के तहत प्रदेश पुलिस की टीमें हर रोज नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी करती हैं और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त करते हुए नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेज रही हैं।

पुलिस टीमों ने 343 स्थानों पर की छापेमारी

राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए गए युद्ध नशों विरुद्ध के 206वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 343 स्थानों पर छापेमारी की। इसके उपरांत पूरे राज्य में 54 एफआईआर दर्ज कर 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 206 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,677 हो गई है। इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 3.6 किलोग्राम हेरोइन, 1.25 किलोग्राम गांजा, 20 किलोग्राम भूक्की तथा 624 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए।

पांच सदस्यीय सब कमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है।

एक हजार से अधिक पुलिस कर्मियों ने लिया भाग

इस आॅपरेशन के दौरान 64 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में 343 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 367 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति -प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इसी रणनीति के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : धान लेकर मंडी आए किसान को न हो परेशानी : सीएम