7000mAh Battery Smartphone: दिनों तक चलेगी बैटरी! ₹14,999 में मिल रहा Realme का धांसू 5G स्मार्टफोन

7000mAh Battery Smartphone:अगर आप ₹15,000 से कम कीमत में बहुत सारे फ़ीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Realme Neo 100 Lite 5G अभी उपलब्ध सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हो सकता है। बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार 5G प्रोसेसर के साथ, यह स्मार्टफोन बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों के लिए बहुत बढ़िया वैल्यू देता है। इस शानदार डील के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है।

Realme Neo 100 Lite 5G भारी छूट पर उपलब्ध

Realme Neo 100 Lite 5G Amazon पर ₹24,999 की ओरिजिनल कीमत के साथ लिस्टेड है, लेकिन ग्राहक इसे अभी सिर्फ़ ₹14,999 में खरीद सकते हैं, जिससे यह किफायती स्मार्टफोन सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

इस डील को और भी बेहतर बनाने के लिए, Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले खरीदार 5% तक कैशबैक पा सकते हैं, जिससे इसकी असल कीमत और भी कम हो जाएगी।

जो लोग आसान पेमेंट ऑप्शन पसंद करते हैं, उनके लिए Amazon सिर्फ़ ₹486 प्रति महीने से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI प्लान भी दे रहा है, जिससे यूज़र्स बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के पेमेंट को कई किश्तों में बांट सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफ़र इसे और भी किफायती बनाता है

Amazon इस डिवाइस की खरीद पर ₹14,100 तक का आकर्षक एक्सचेंज ऑफ़र भी दे रहा है। फाइनल एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके मौजूदा स्मार्टफोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है। अगर आपका पुराना डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज फ़ायदे के लिए योग्य है, तो Realme Neo 100 Lite 5G की असल कीमत काफी कम हो सकती है।

Realme Neo 100 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन्स

बैटरी लाइफ़ और डिस्प्ले की स्मूदनेस पर खास ध्यान देते हुए एंट्री-लेवल 5G स्मार्टफोन के तौर पर डिज़ाइन किया गया Realme Neo 100 Lite 5G कई खास फ़ीचर्स के साथ आता है।

इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है जिसमें अल्ट्रा-स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट है, जो स्मूद स्क्रॉलिंग, तेज़ नेविगेशन और बेहतर गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। इस पैनल में 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज़ रोशनी वाली बाहरी जगहों पर भी इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ज़बरदस्त 7,000mAh की बैटरी, जो बार-बार चार्ज किए बिना लंबे समय तक इस्तेमाल का वादा करती है। चाहे आप दिन भर कंटेंट स्ट्रीम करें, गेमिंग करें या ब्राउज़िंग करें, यह बड़ी बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

इसके अंदर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ-साथ रोज़ाना के कामों के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।

रोज़ाना की फोटोग्राफी के लिए AI कैमरे

फोटोग्राफी की बात करें तो, इस स्मार्टफोन में 13MP का AI-पावर्ड रियर कैमरा है, जिसे अलग-अलग तरह की रोशनी में डिटेल्ड तस्वीरें लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो बेसिक फोटोग्राफी और बातचीत की ज़रूरतों को पूरा करता है।

क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

7,000mAh की बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 5G सपोर्ट, आकर्षक बैंक ऑफ़र और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ, Realme Neo 100 Lite 5G उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो ₹15,000 से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं।

जो यूज़र्स बैटरी की लंबी लाइफ़, स्मूद डिस्प्ले परफॉर्मेंस और कम कीमत को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए Realme का यह स्मार्टफोन अभी उपलब्ध सबसे अच्छे डील्स में से एक हो सकता है।