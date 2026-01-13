7 Minute 11 Second Viral Video: सोशल मीडिया में आम लोगों को रातों-रात स्टार बनाने की ताकत है। कई लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ज़मीन से आसमान तक पहुंचे हैं, और नाम और पैसा दोनों कमाया है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया का काला सच भी सामने आया है। प्राइवेट और आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने का एक परेशान करने वाला ट्रेंड देखा गया है, जिसका अब धोखेबाज़ और शरारती लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

हैरानी की बात है कि 2026 के सिर्फ़ 12 दिन हुए हैं और ऐसे दो वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर छा गए हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये दोनों वीडियो कथित तौर पर भारत के बाहर के हैं।

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर उमैर का वीडियो वायरल

जनवरी के पहले हफ़्ते में, कथित तौर पर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर उमैर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया। 7 मिनट और 11 सेकंड के इस क्लिप में वह एक महिला के साथ दिख रहे हैं और यह जल्दी ही सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। सोशल मीडिया पर रिएक्शन, बहस और अटकलों की बाढ़ आ गई।

हालांकि, वीडियो की सच्चाई के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक, यह साबित करने के लिए कोई वेरिफाइड सबूत नहीं है कि क्लिप असली है या उसमें छेड़छाड़ की गई है।

फातिमा जटोई का 6 मिनट 39 सेकंड का क्लिप हंगामा मचाता है

इसके तुरंत बाद, एक और वीडियो वायरल होने लगा, इस बार इसमें फातिमा जटोई नाम की एक महिला शामिल थी। दावा किया जा रहा है कि उनका 6 मिनट और 39 सेकंड का प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है। यह क्लिप तेज़ी से फैला, जिससे विवाद की एक नई लहर पैदा हो गई।

बाद में फातिमा जटोई सामने आईं और उन्होंने इन दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने की एक सोची-समझी साज़िश का हिस्सा है।

भारत में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं

यह सिर्फ़ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। 2025 में, भारत में भी ऐसे कई मामले सामने आए जहां इन्फ्लुएंसर और जानी-मानी हस्तियों के प्राइवेट वीडियो लीक हुए या झूठे तरीके से फैलाए गए। लंबे समय के क्लिप से लेकर कथित पायल गेमिंग वीडियो तक, ऐसे कई मामलों ने ऑनलाइन हंगामा मचा दिया। बाद में, कुछ असली पाए गए, जबकि कुछ AI-जेनरेटेड या मॉर्फ्ड निकले।

साइबर धोखेबाज़ों द्वारा ट्रेंड का गलत इस्तेमाल

साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धोखेबाज़ इस वायरल वीडियो ट्रेंड का सक्रिय रूप से फायदा उठा रहे हैं। “फुल वीडियो” या “एक्सक्लूसिव क्लिप्स” के नाम पर नकली लिंक सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो अक्सर फ़िशिंग वेबसाइट्स पर ले जाते हैं।

एक बार क्लिक करने पर, ये लिंक पर्सनल डेटा, बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकते हैं, या डिवाइस को मैलवेयर से इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स यूज़र्स को सलाह देते हैं कि वे किसी भी संदिग्ध या प्राइवेट वीडियो से जुड़े लिंक पर क्लिक करने से बचें, चाहे वे कितने भी आकर्षक क्यों न लगें।

साइबर एक्सपर्ट्स ने कड़ी चेतावनी जारी की है

साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के अनुसार, ऐसे लिंक डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। वे लोगों से अलर्ट रहने और जिज्ञासा के जाल में न फंसने की अपील करते हैं। अनजान लिंक खोलने से फाइनेंशियल नुकसान, डेटा चोरी और गंभीर प्राइवेसी की समस्याएँ हो सकती हैं।