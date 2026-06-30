Sheikh Hasina: 663 मुकदमे, फांसी की सजा..फिर बांग्लादेश क्यों लौट रही हैं शेख हसीना?

हसीना की वापसी के ऐलान को लेकर तरह-तरह के उठ रहे सवाल

Sheikh Hasina, (आज समाज), नई दिल्ली: शेख हसीना के इसी साल बांग्लादेश लौटूंगी वाले बयान ने नई दिल्ली से लेकर ढाका तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। 22 महीने बाद पहली बार बांग्लादेश लौटने को लेकर आवामी लीग प्रमुख ने आधिकारिक ऐलान किया है।

हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 663 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें ढाका की एक अदालत मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में मौत की सजा भी सुना चुकी है। ऐसे में हसीना की वापसी के ऐलान को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

बांग्लादेश में हसीना की वापसी जरूरी क्यों?

78 साल की शेख हसीना बांग्लादेश आवामी लीग की प्रमुख है। हसीना के भारत आने से पार्टी की गतिविधियां थम गई हैं। पार्टी पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा है। हसीना पर पार्टी को किसी नेता को देने का दबाव बढ़ रहा था। अगर हसीना किसी नेता को पार्टी सौंपती तो आने वाले वक्त में उनके परिवार का दबदबा पार्टी पर से खत्म हो सकता है।

इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव

चुनाव आयोग ने पिछले दिनों आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आगामी लीग के कार्यकर्ताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट दी। आम चुनाव में आवामी लीग के नेताओं को यह छूट नहीं थी।

आयोग ने कहा कि अगर आवामी लीग के कार्यकर्ता एक हलफनामा बनाकर देते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि बीएनपी के नरम रुख को देखते हुए आयोग ने यह फैसला किया। बांग्लादेश में इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है।

जमात ए इस्लामी को किया जा सकता है बैन

बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी को बैन किया जा सकता है। रविवार (28 जून) को यह मुद्दा राष्ट्रीय संसद में उठा। सत्ताधारी दल बीएनपी के सांसद रफीकुल इस्लाम ने जमात पर बैन की मांग की।

वहीं सरकार में मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता फखरुल इस्लाम आलगमीर ने कहा- जमात ने 1971 के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है। इन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं है।

जमात को खत्म कर कमजोर शेख हसीना को विपक्ष की भूमिका में लाने की तैयारी

जमात के सांसद एटीएम अजहर ने कहा- राष्ट्रीय संसद में आवामी लीग को फिर से स्थापित करने की कवायद हो रही है। जमात को खत्म कर कमजोर शेख हसीना को विपक्ष की भूमिका में लाने की तैयारी हो रही है। सरकार को अभी तक राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। यह सब मिलीभगत है।

बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ 663 मुकदमे दर्ज

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 663 मुकदमे दर्ज हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के मुताबिक इनमें से 453 हत्या के मामले शामिल हैं। इसके अलावा शेख हसीना पर भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग का मामला दर्ज है। शेख हसीना के अलावा उनके परिवार के कम से कम 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं।

5 मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है

शेख हसीना के खिलाफ अब तक 5 मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2024 का है।

विद्रोह के दौरान हसीना पर विद्रोहियों की हत्या का आदेश देने का आरोप है। 2024 में जुलाई विद्रोह के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्तापलट हो गया था। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ हसीना नई दिल्ली चली आई। तब से हसीना यहीं पर रह रही हैं।