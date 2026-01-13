Chandigarh Breaking News : माघी मेले में सुरक्षा के लिए 6 हजार पुलिस कर्मी तैनात : शुक्ला

Chandigarh Breaking News : माघी मेले में सुरक्षा के लिए 6 हजार पुलिस कर्मी तैनात : शुक्ला

श्री मुक्तसर साहिब में आज से शुरू होगा तीन दिवसीय माघी मेला, स्पेशल डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : 40 मुक्तों की शहादत को समर्पित तीन दिवसीय वार्षिक माघी मेला आज से 15 जनवरी, 2026 तक श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जाएगा। स्पेशल डीजीपी ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीआईजी) फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले तथा सीनियर सुपरिंटेंडेंट आॅफ पुलिस (एसएसपी) श्री मुक्तसर साहिब अभिमन्यु राणा के साथ मिलकर रैली स्थल, वाहन एवं बस र्पाकिंग स्थलों, पुलिस सांझा हेल्प डेस्कों, संवेदनशील स्थानों तथा पूरे शहर में स्थापित नाकों का गहन निरीक्षण किया।

सात सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र

जिक्रयोग्य है कि पूरे क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से सात सेक्टरों में विभाजित किया गया है और मेले में आने वाली संगत की सुरक्षा, सुगम यातायात तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 6,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 37 प्रमुख स्थानों पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों की हवाई निगरानी के लिए दो ड्रोन टीमें तथा भीड़ नियंत्रण और प्रभावी पुलिस उपस्थिति के लिए घुड़सवार पुलिस बल सहित बहु-स्तरीय निगरानी व्यवस्था तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि 94 कड़े नाके (54 बाहरी और 40 आंतरिक) लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस हेल्प डेस्क किए स्थापित

उन्होंने कहा कि हर समय संगत को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सेक्टर में मेडिकल टीमों से लैस पुलिस सांझा हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सेक्टर में अस्पताल निर्धारित किए गए हैं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है।

विशेष ट्रैफिक योजना बनाई गई

विशेष डीजीपी ने बताया कि संगत की निर्बाध आवाजाही और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए एक विशेष ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और निर्धारित मार्गों पर केवल आपातकालीन वाहनों को ही आवागमन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए शहर में प्रवेश करने वाली सभी सड़कों पर 10 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं तथा छह अस्थायी बस स्टैंड स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही संगत की भारी आमद और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा साहिब के आसपास 300 मीटर के दायरे को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है।

