Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 6.1 किलो हेरोइन बरामद

पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई गई मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 238वें लगातार दिन, पंजाब पुलिस ने शनिवार को राज्यभर में 344 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 78 एफआईआर दर्ज कीं। इसके साथ ही, 238 दिनों में अब तक कुल 34,082 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

छापेमारी के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 6.1 किलो हेरोइन, 1.7 किलो अफीम, 696 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29,490 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ चल रही जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने लिया भाग

इस संबंधी ज ानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उक्त कार्रवाई 66 गजटिड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 344 स्थानों पर छापे मारे। दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 344 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार ने पंजाब से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है। इसी के तहत आज पंजाब पुलिस ने 41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

हथियारों सहित आतंकवादी संगठन का सरगना पकड़ा

अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसओसी टीम ने एक आतंकवादी मॉड्यूल के मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम ने उसके कब्जे से लगभग 2.5-2.5 किलोग्राम वजन वाले दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी), जो हाई-ग्रेड आरडीएक्स से धातु के कन्टेनरों में पैक किए गए थे और धमाके के लिए टाइमरों से लैस थे, तथा एक आधुनिक .30 बोर पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। यह जानकारीपंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

