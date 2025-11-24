53rd Chief Justice : 53 वां मुख्य न्यायधीश बनने पर अधिवक्ता ने बनाई खुशी : शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट

53rd Chief Justice, आज समाज, फरीदाबाद। माननीय सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य नयायधीश बनने पर वकीलों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को लड्डू खिलाए कर बधाई दी। इस मौके पर एडवोकेट शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि माननीय सूर्यकांत शर्मा को 53 वां मुख्य न्यायधीश बनने पर पूरा हरियाणा गौरवान्वित है।माननीय जस्टिय सूर्यकांत फऱीदाबाद न्यायालय के भी इस्पेक्टिंग जज रहे हैं। उनके कार्यकाल में काफी न्याय प्रक्रिया में काफी सुधार हुए थे। और इंफ्राइस्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुए थे।

हरियाणा प्रदेश से पहली बार कोई माननीय सवोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना

वशिष्ठ ने कहा कि आज देशभर की अदालतों में कुल 5 करोड़ से ऊपर केस लंबित हैं। इनके बनने से लंबित कैसो को जलदी से जल्दी निपटारा किए जाने की आशा है। हरियाणा प्रदेश से पहली बार कोई माननीय सवोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना है।

इस मौके पर विधि विभाग के जिला प्रमुख प्रदीप शांडिल्य एडवोकेट व आर एस नागर एडवोकेट ने कहा इनके बनने से लोगों को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी और यह माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकान्त शर्मा ने न्याय पालिका के प्रति अपनी गहन क़ानूनी समझ निष्पक्ष द दृष्टिकोण और संवदेनशील निर्णयों के माध्यम से एक मज़बूत व सम्मानित पहचान स्थापित की है इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता ओ पी यादव,सतवीर शर्मा ,आत्मप्रकाश सेतिया,सतीश चौहान ,भीमसेन पुजारी ,दलवीर, जितेंदर पाराशर.विजय यादव ,कुलदीप जोशी ,कमल दलाल ,प्रदीप अवस्थी अफग़़ानी सागर नागर भारत पुजारी देविंदर त्यागी, कमल झा ,मनोज कुमार ,आफाक खान,आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे

