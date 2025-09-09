Punjab Flood News : पंजाब में बाढ़ से 51 मौत, 4.56 लाख एकड़ फसल बर्बाद

3.87 लाख लोग हुए प्रभावित, पीएम आज लेंगे बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा

Punjab Flood News (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले कुछ दिन से बारिश न होने के कारण पंजाब की स्थिति पहले से थोड़ी सामान्य हुई है। बाढ़ का पानी कुछ एरिया से गुजर चुका है लेकिन काफी ज्यादा क्षेत्र में अभी भी भरा हुआ है। जिससे नुकसान का अंदाजा लगाना अभी संभव नहीं हो सका है। दूसरी तरफ गत दिवस सीएम मान ने अस्पताल से ही कैबिनेट की बैठक ली और मंत्रियों को बाढ़ ग्रस्त एरिया में ज्यादा से ज्यादा दौरे करने और लोगों की मदद करने की सलाह दी। इसके साथ ही मान ने 20 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात भी कही

अभी तक इतना हुआ नुकसान

वहीं इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 जिलों में 3.87 लाख लोग व 4.56 लाख एकड़ फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। पंजाब सरकार की तरफ से बाढ़ के कारण को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पानी कम होने के साथ ही सर्वे में नुकसान के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं।

20 हजार करोड़ के पैकेज की मांग

पंजाब सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है और सरकार उम्मीद करती है कि वो आपदाग्रस्त राज्य के लिए दिल खोलकर राहत पैकेज का एलान करेंगे। सरकार की मांग है कि वे पंजाब का पुराना 60 हजार करोड़ का बकाया भी रिलीज करवा दें ताकि बाढ़ की मार झेल रहे पंजाबियों की मदद की जा सके। उधर शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग ने भी पीएम से राहत पैकेज की मांग की है।

पीएम बाद दोपहर पहुंचेंगे पंजाब

पिछले सप्ताह जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा किया था वहीं आज प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त एरिया का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वे दोपहर करीब तीन बजे सूबे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम शाम लगभग सवार चार बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे।

जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालातों पर चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। पीएम के इस दौरे का मकसद इस कठिन समय में पंजाब के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है।

