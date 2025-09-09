Punjab Breaking News : पंजाब में बाढ़ से 51 मौत, 3.87 लाख लोग प्रभावित

प्रदेश के 15 जिलों में कुल 1.84 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ ने न केवल जानी नुकसान पहुंचाया है बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की रीढ़ तोड़ दी है। बाढ़ से प्रदेश के कुल 23 जिलों में खूब नुकसान हुआ है। वहीं 15 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। इन 15 जिलों में 3.87 लाख लोग व 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना ने लगभग 30 हेलिकॉप्टर लगाए हैं जबकि बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रही हैं।

बांधों व नदियों का पानी हुआ कम

बीते दो से तीन दिन में बारिश न होने की वजह से पानी का स्तर कम हो रहा है। लेकिन खतरा टला नहीं है। इन गांवों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं, अब भी बहुत से गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। ऐसे में उन गांव में रह रहे लोगों के बीच कई तरह के संक्रमण फैलने की आशंका है। लोगों में चमड़ी संबंधी कई तरह के रोग भी पनप रहे हैं जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार उन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। डॉक्टरों की टीमों को बाढ़ ग्रस्त गांवों में नाव, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि के जरिये ले जाया रहा है ताकि लोगों का इलाज हो सके और किसी भी तरह की बड़ी बीमारी के खतरे को टाला जा सके।

हजारों मवेशी मर चुके

विशेषज्ञों के मुताबिक जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है अगर वह जल्द ही नहीं निकलता तो वहां मच्छर व मक्खी आदि पनपने शुरू हो जाएंगे। उन क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया, हैजा आदि फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी में बह जाने के कारण हजारों मवेशी भी मर चुके हैं। उनके शवों से भी बीमारियां फैलने का खतरा है।

पीएम ने की 16 सौ करोड़ देने की घोषणा

देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को बाद दोपहर न केवल पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया बल्कि इस आपदा से बाहर निकलने के लिए उचित सहायता का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पंजाब के हालात देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस आपदा में पूरा देश और केंद्र सरकार पंजाब के साथ हैं। इस दौरान पीएम ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा। यह राशि राज्य के पास पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अलावा होगी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है।