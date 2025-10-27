50 Youths Deported: डंकी रूट से अमेरिका गए हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट

सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल के, कैथल के 14 और कुरुक्षेत्र के 5 युवक शामिल

50 Youths Deported, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के 50 और युवक अमेरिका से डिपोर्ट कर दिए गए है। सभी युवकों को बेड़िया पहनाकर भारत वापस लाया गया। यह सभी युवक डंकी रूट से अमेरिका गए थे। डिपोर्ट हुए युवकों में सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं। कैथल के 14, कुरुक्षेत्र के 5, पानीपत का एक युवक शामिल है। एक युवक पानीपत के इसराना का भी रहने वाला है। जिसकी पहचान साहिल के रूप में हुई है।

इनमें से कोई कई-कई साल से अमेरिका में रह रहा था, तो कोई कुछ महीने पहले की गया। तब से ये युवा विदेश में ही रह रहे थे। इनमें से कुछेक को तो जेल में भी बंद किया हुआ था। इससे पहले जनवरी से जुलाई तक भी हरियाणा के 604 युवा डिपोर्ट हुए थे। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया तो किसी ने कर्जा लिया हुआ था।

करनाल के इन युवकों को किया गया डिपोर्ट

पोपड़ा गांव का 20 वर्षीय हसन, सिंगोहा का 20 वर्षीय रजतपाल, बांसा का 27 वर्षीय जश्नदीप सिंह, निसिंग का 20 वर्षीय तेजेंद्र पाल, कलसी का 20 वर्षीय हरीश, 26 वर्षीय अंकुर सिंह, गोहगढ़ का 40 वर्षीय विक्रम, असंध का 33 वर्षीय गुरजंट सिंह, घरोंडा का 29 वर्षीय सचिन मलिक, असंध का 30 वर्षीय महेंद्र सिंह, 22 वर्षीय तुषार, 21 वर्षीय निखिल, ओगंद का 28 वर्षीय मनीष कुमार, बीबीपुर जाटान का 20 वर्षीय प्रियांशु चहल, 39 वर्षीय देवेंद्र सिंह और गोलपुरा का सावन शामिल हैं।

कुरुक्षेत्र के ये 5 युवा लौटाए

पिहोवा के गांव कराह साहिब का हैप्पी सैनी (30), गांव टीकरी का प्रदीप कुमार (27), मथाना का अमन कुमार (31), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का विक्रम सिंह (30) और इस्माइलाबाद का पारस शर्मा (27) शामिल है।

कैथल के 14 युवा डिपोर्ट

डिपोर्ट हुए कैथल के युवाओं में तारागढ़ के नरेश, पीडल के कर्ण, अग्रसेन कॉलोनी के मुकेश, कैथल के ऋतिक, जडौला के सुखबीर सिंह, हाबड़ी के अमित, बुच्ची के अभिषेक, बात्ता के मोहित, पबनावा के अशोक कुमार, सेरधा के आशीष, हाबड़ी के दमनप्रीत, सिसला के प्रभात व ढांड के सतनाम सिंह शामिल हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से सभी युवाओं से पूछताछ की जा रही है। यह भी देखा जाएगा किया उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है।

एक युवक का मिला आपराधिक रिकॉर्ड

डीएसपी ललित यादव ने बताया कि कैथल के गांव तारागढ़ का नरेश कुमार दो मामलों में कोर्ट से अनुपस्थित था। उसे पर एक मामला चेक बाउंस का चल रहा था और दूसरा शराब तस्करी का था। इन दोनों मामलों में कोर्ट में उपस्थित होने की बजाय वह विदेश चला गया था। हालांकि अभी तक उसे भगोड़ा करार नहीं दिया गया था, लेकिन पुलिस को उसकी तलाश थी। अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

3 नवंबर को आ सकती है एक ओर फ्लाइट

डिपोर्ट हुए एक युवक ने बताया कि 3 नवंबर को एक और विमान भारत आने की संभावना है। जिसमें कैथल व आस-पास क्षेत्रों के कई अन्य युवकों के भी डिपोर्ट होने की संभावना है।