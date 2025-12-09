5 Upcoming Shows: Bigg Boss 19 के बाद क्या देखें? OTT पर स्ट्रीम होंगे ये 5 अपकमिंग शोज

5 Upcoming Shows: सलमान खान का बहुत पसंद किया जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस 19 आखिरकार खत्म हो गया है, और गौरव खन्ना इस रोमांचक सीज़न के विनर बने हैं। शो की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अब इसका फिनाले हो चुका है,

दर्शक सोच रहे हैं कि आगे क्या देखें। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है—OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों को बांधे रखने के लिए रोमांचक रियलिटी शो की लाइनअप के साथ तैयार हो रहे हैं। यहां उन आने वाले रियलिटी शो पर एक नज़र है जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए।

ये पावर-पैक्ड रियलिटी शो जल्द आ रहे हैं

द 50

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान द 50 की घोषणा की गई थी, जिसने तुरंत फैंस के बीच चर्चा पैदा कर दी थी। उम्मीद है कि यह शो सलमान खान के शो के बाद एंटरटेनमेंट का काम संभालेगा। हालांकि रिलीज़ की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, द 50 के जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने और कलर्स टीवी पर एयर होने की संभावना है।

खतरों के खिलाड़ी 15

रोहित शेट्टी का एक्शन से भरपूर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी हर साल सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले शो में से एक है और आमतौर पर बिग बॉस के बाद आता है। रोहित शेट्टी शो को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 19 के सेट पर भी गए थे। आने वाला सीज़न शो का 15वां एडिशन होगा, और फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार कौन से सेलिब्रिटीज़ डेयरिंग स्टंट करेंगे।

शार्क टैंक इंडिया सीज़न 5

अपने मज़बूत फैनबेस के साथ, शार्क टैंक इंडिया दिल जीतता रहता है, खासकर बिज़नेस और स्टॉक मार्केट के शौकीनों के बीच। शो ने उस खास ऑडियंस से आगे भी पॉपुलैरिटी हासिल की है। सीज़न 5 का प्रीमियर 4 जनवरी, 2026 को होने वाला है, और यह सोनी LIV पर स्ट्रीम होगा और सोनी टीवी पर भी एयर होगा, जो इसे न्यू ईयर पर देखने के लिए एक परफेक्ट शो बनाता है।

MTV स्प्लिट्सविला 16

MTV स्प्लिट्सविला यूथ ऑडियंस के बीच पसंदीदा बना हुआ है। आने वाले 16वें सीज़न में सनी लियोनी और करण कुंद्रा होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे। यह शो 9 जनवरी, 2026 को शुरू होने वाला है। फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि इस सीज़न में क्या ट्विस्ट और ड्रामा आएगा।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 4

कॉमेडियन कपिल शर्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीज़न के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने ह्यूमर और सेलिब्रिटी अपीयरेंस के लिए पसंद किए जाने वाले इस शो का एक लॉयल ऑडियंस बेस है। नया सीज़न 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगा, जिसमें अनलिमिटेड हंसी का वादा किया गया है।