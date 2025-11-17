Amritsar Crime News : छह पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन सहित 5 तस्कर गिरफ्तार

पाकिस्तान से मंगवा रहे थे, नशे व हथियारों की खेप, जांच में अभी और भी खुलासे होने की संभावना

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच ऐसे तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो पाकिस्तानी नशा व हथियार तस्करों के सीधे संपर्क में थे और उनसे नशा व हथियार मंगवाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 1.01 किलोग्राम हेरोइन और छह आधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अकाश मसीह और प्रिंस दोनों निवासी पंडोरी, करनबीर सिंह उर्फ करन निवासी चौगांवां गांव, सुखविंदर सिंह निवासी हेतमपुरा गांव और गुरभेज सिंह उर्फ भेजा निवासी लाहियां गांव, तरनतारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में पांच .30 बोर पिस्तौल और एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल शामिल है।

सोशल मीडिया के जरिये एक दूसरे के संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ प्राप्त करने और उनकी डिलीवरी करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्लिकेशनों के जरिए पाकिस्तान-आधारित संचालकों से तालमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक बसे गांवों से संबंध रखते हैं और अपने संचालकों के निदेर्शों पर अवैध खेपें प्राप्त करते थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शामिल संचालकों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को कामयाबी

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि छेहरटा के पास एक योजनाबद्ध नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीमों ने आरोपी अकाश मसीह और प्रिंस को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक ग्लॉक 9 एमएम पिस्तौल बरामद की। उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल के दौरान तकनीकी सुरागों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने करनबीर सिंह और सुखविंदर सिंह को तीन .30 बोर पिस्तौलों और 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया।