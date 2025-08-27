Gurugram Encounter: बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करने आए 5 शूटरों की पुलिस से मुठभेड़, 4 के पैर में लगी गोली

मुठभेड़ में 2 पुलिस कर्मियों को भी लगी गोली, बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बच गई जान, पांचों बदमाश गिरफ्तार

Gurugram Encounter, (आज समाज), गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 5 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पांचों शूटर गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते बदमाश पकड़े गए। सभी बदमाश बिना नंबर प्लेट की इनोवा में सवार थे। वह सिंगर के सेक्टर-72 स्थित फ्लैट की तरफ जा रहे थे। तभी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया।

खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 5 शूटरों को गिरफ्तार लिया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है। हालांकि बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। इस दौरान 18 राउंड फायरिंग हुई।

सेक्टर-72 में सिंगर के फ्लैट की ओर जा रहे थे बदमाश

पुलिस की एसटीएफ और क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली कि कुछ शूटर सिंगर फाजिलपुरिया की हत्या के इरादे से आ रहे हैं। वह गुरुग्राम की साउथ पेरिफेरल रोड पर सेक्टर-72 में सिंगर के फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीमों ने गुरुग्राम के पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में दोनों टीमों ने डेरा डाला। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा को रोका गया। मगर, कार रोकने की बजाय उसमें सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी।

दोनों तरफ से 18 राउंड फायरिंग हुई

पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 18 राउंड फायरिंग हुई। जिसमें 4 शूटरों के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक शूटर भागने लगा तो पुलिस ने पीछा करके उसे भी पकड़ लिया। इस मुठभेड़ में विनोद पहलवान, पदम, शुभम और आशीष को गोली लगी है। जबकि गौतम उर्फ गोगी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।

गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के है शूटर

एसटीएफ डीएसपी प्रितपाल सिंह के अनुसार गिरफ्तार बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के शार्प शूटर हैं। आरोपियों की पहचान विनोद उर्फ पहलवान निवासी लोवा माजरा जिला झज्जर, पदम उर्फ राजा निवासी गांव लोवा माजरा झज्जर, आशीष उर्फ आशु निवासी सोनीपत, गौतम उर्फ गोगी निवासी दिपालपुर जिला सोनीपत और शुभम उर्फ काला निवासी गांव जाजल जिला सोनीपत के रूप में हुई है।

सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी रोहित शौकीन की हत्या और फाजिलपुरिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी

सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई को साउथ पेरिफेरल रोड से फाजिलपुर की तरफ जाने वाले रोड पर फायरिंग की गई थी। जिसमें सिंगर बाल-बाल बच गए थे। उसके कुछ दिन बाद 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के साथी रोहित शौकीन की गुरुग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों वारदातों की जिम्मेवारी विदेश में बैठे गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी।

5 करोड़ के लेन-देन को लेकर चल रही रंजिश

पुलिस की जांच में पता चला कि शूटरों को विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सरधानिया ने भेजा था। जिनका फाजिलपुरिया से 5 करोड़ के लेन-देन को लेकर रंजिश चल रही है। नांदल-सरधानिया की गैंग कुछ दिन पहले गुरुग्राम में दिल्ली के फाइनेंसर रोहित शौकीन की भी हत्या करा चुका है। पकड़े गए शूटर झज्जर और सोनीपत के हैं।

