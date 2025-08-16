Lady Teacher Murder Case: भिवानी में लेडी टीचर मर्डर केस में एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मी सस्पेंड, एसपी भी बदला

13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में पड़ा मिला था महिला टीचर का शव, अभी तक नहीं सुलझ पाई हत्या की गुत्थी

Lady Teacher Murder Case (आज समाज) भिवानी: हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर की हत्या के मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाया है। भिवानी के एसपी को बदल दिया गया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। एसपी मनबीर सिंह की जगह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का एसपी लगाया गया है।

सीएम नायब सैनी ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागिय कार्रवाई के भी आदेश दिए है। गौरतलब है कि मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में पड़ा मिला था। उनका गला रेता हुआ था।

उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। परिवार के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। अभी तक उन्होंने शव भी नहीं उठाया है। परिवार ढिगावा में धरने पर बैठा है। इससे पहले परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम भी लगा चुके है।

नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कहकर गई थी मनीषा

मनीषा के पिता संजय ने बताया था कि मेरी बेटी मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को 2 बजे के बाद लापता हुई। वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कहकर गई थी। शाम तक वह घर नहीं आई तो मुझे शक यह हुआ। मैं लोहारू में प्राइवेट नौकरी करता हूं। शाम को 6 बजकर 26 मिनट पर मेरे पास फोन आया कि मनीषा घर नहीं आई है।

पता चलते ही मैं 7 बजे वाली बस पकड़कर सीधा सिंघानी गांव पहुंचा। यहां आकर मैंने डायल 112 पर सूचना दी। कुछ देर बाद डायल 112 की टीम यहां आई। हम गांव में बने उस नर्सिंग कॉलेज में पहुंचे। वहां 3 व्यक्ति मौजूद थे। उन तीनों ने शराब पी रखी थी। हमने उनसे पूछा कि मनीषा नाम की कोई लड़की आई है क्या? उन्होंने कहा कि यहां कोई लड़की नहीं आई। हमारा तो कॉलेज एक बजे से बंद है।

मनीषा की गर्दन कटी हुई थी

13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव में नहर के पास बने खेत में किसान ने युवती की लाश पड़ी देखी। उसकी गर्दन कटी हुई थी। ग्रामीणों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

युवती का हुलिया मनीषा के जैसा लगा, जिसकी थाने में गुमशुदगी की शिकायत आई थी। पुलिस ने तुरंत ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा के परिवार को सूचना दी। परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की तो डेडबॉडी मनीषा की ही निकली।

पुलिस ने अभद्र भाषा में बात की

मनीषा के पिता संजय ने बताया कि इस मामले में पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रही। अगर पुलिस सूचना मिलते ही मनीषा की तलाश में कार्रवाई करती तो उसकी जान भी बचा सकती थी। पुलिस ने कार्रवाई कि बजाय मुझसे अभद्र भाषा में बात करती रही।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिजन संतुष्ट नहीं

वहीं मामा कुलदीप ने बताया कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके कारण 11 सदस्य कमेटी भी संतुष्ट नहीं है।

आरोपियों की गिरफ्तारी समेत अन्य मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस ने जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिखाई है, उसमें हत्या को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मनीषा का भिवानी के अलावा कहीं और डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जाए।

सीसीटीवी वीडियो में सिवानी की तरफ जाती दिख रही मनीषा

अब मनीषा का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सिंघानी से सिवानी की तरफ पैदल जाती दिख रही है। उसने हाथ में एक पॉलिथीन भी पकड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें : हरियाणा में खेल कोटे के तहत जल्द होगी भर्ती