Exit Poll Result: बंगाल में 6 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार

एक में टीएमसी की सरकार बनने का जताया गया अनुमान, तमिलनाडु में DMK की वापसी, केरल में UDF सरकार बनने का अनुमान

Exit Poll Resul, (आज समाज), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में 6 एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। 5 में भाजपा और एक में टीएमसी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में टीएमसी को 125 से 140 और भाजपा को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रैटीज ने टीएमसी को 130 से 140 और भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।

पीपुल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 और भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने की बात कही है। प्रजा पोल ने टीएमसी को 85 से 110 और भाजपा को 178 से 20 सीटें मिलने की बात कही है। पी-मार्क के एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138 और भाजपा को 150 से 175 और सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने टीएमसी को 99 से 127 और भाजपा को 142 से 171 सीटें मिलने की बात कही है।

असम में फिर से एनडीए सरकार

वहीं असम में एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया है। एलडीएफ को 55 से 68 और यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु में डीएमके को 125 से 145, एआईडीएमके को 65 से 80 और 20 से 30 सीटें अन्य को मिलती नजर आ रही है। पुडुचेरी में एनडीए को 16 से 19 तो इंडिया गठबंधन को 10 से 12 सीटें मिल सकती है। 1 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती है।

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