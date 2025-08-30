HKRN Employee: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 5 फीसदी की बढ़ोतरी

1 जून 2025 से मिलेगी सैलरी

HKRN Employee, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से लैटर भी जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी लैटर में सैलरी में 5 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही गई है। लेटर में लिखा है कि सैलरी बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति जता दी है, जिसमें मजदूरी दरों में 5% की वृद्धि के साथ संशोधन कर उसे 50 रुपए कर दिया गया है।

प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं। बढ़ा हुआ वेतन 1 जून 2025 से मिलेगा। इससे पहले एचकेआरएन के कर्मचारियों की जून महीने में 5 प्रतिशत सैलरी बढ़ चुकी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपए से लेकर करीब 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। ये आदेश 1 जून से लागू हुए थे।

साल 2023 में भी हुई थी सैलरी में बढ़ोतरी

सरकार की ओर से एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों की सैलरी समय-समय पर बढ़ाई जाती है। इससे पहले साल 2023 में एचकेआरएन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी।

जिसके तहत थर्ड लेवल में 10 साल के अनुभव वाले कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक कर दिया गया था। सेकेंड लेवल (10 साल अनुभव) की नौकरी की सैलरी का बेस रेट 22,000 और फर्स्ट लेवल का बेस रेट 18,100 रुपए हो गया था।

हाईकोर्ट पहुंचा सीईटी रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का मामला

हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीदवार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फामूर्ला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ।

2 सितंबर को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई होगी और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई है। चूंकि यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के कारण अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए हैं।

