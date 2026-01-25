Kim Sharma: 5 अफेयर, 4 टूटी सगाइयाँ और एक अधूरी शादी, इस एक्ट्रेस की लव स्टोरी है किसी फिल्म से कम नहीं

Kim Sharma: 2000 के दशक की शुरुआत बॉलीवुड में बदलाव का दौर था। माधुरी दीक्षित, जूही चावला और श्रीदेवी जैसी दिग्गज एक्ट्रेस पहले ही सिल्वर स्क्रीन पर राज कर चुकी थीं, जबकि हीरोइनों की एक नई पीढ़ी अपनी पहचान बनाने के लिए कदम रख रही थी। इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने न सिर्फ रोमांस को फिर से परिभाषित किया, बल्कि एक नया चेहरा भी पेश किया जिसने तुरंत लाखों दिलों पर कब्जा कर लिया। वह फिल्म थी मोहब्बतें (2000), और वह एक्ट्रेस थीं किम शर्मा।

किम शर्मा का सपनों जैसा बॉलीवुड डेब्यू

फिल्मों में आने से पहले, किम शर्मा मुंबई में पहले से ही एक पॉपुलर मॉडल थीं, और कई बड़े विज्ञापनों में काम कर चुकी थीं। यश राज फिल्म्स की मोहब्बतें के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद उनकी ज़िंदगी रातों-रात बदल गई, जिसने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई नए एक्टर्स को लॉन्च किया।

किम ने चुलबुली और आकर्षक संजना का किरदार निभाया, जिसने उन्हें तुरंत यूथ आइकन बना दिया। जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज और प्रीति झंगियानी सहित शानदार कलाकारों से घिरे होने के बावजूद, किम अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं।

एक ऐसा करियर जिसने बहुत कुछ वादा किया, लेकिन बहुत कम दिया

अपने शानदार डेब्यू के बाद, किम फिदा, तुमसे अच्छा कौन है, मनी है तो हनी है और नहले पे दहला जैसी फिल्मों में नज़र आईं। हालांकि उनके कुछ परफॉर्मेंस – खासकर तुमसे अच्छा कौन है में उनका नेगेटिव रोल – की तारीफ हुई, लेकिन वह मोहब्बतें का जादू दोहरा नहीं पाईं। 2010 तक, किम चुपचाप बॉलीवुड से दूर हो गईं और ज़िंदगी में एक अलग रास्ता चुना।

शादी, केन्या जाना, और एक मुश्किल तलाक

किम ने केन्याई बिजनेसमैन अली पुंजानी से शादी की और विदेश चली गईं, जिससे उनका एक्टिंग करियर रुक गया। हालांकि, शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। वह मुंबई लौट आईं और 2017 में तलाक के लिए अर्जी दी। इस दौरान, रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा – इन दावों को किम ने बाद में ज़ोरदार तरीके से खारिज कर दिया।

एक लव लाइफ जिसने उनकी फिल्मों से ज़्यादा सुर्खियां बटोरीं

किम शर्मा की पर्सनल लाइफ ने अक्सर उनके प्रोफेशनल काम से ज़्यादा ध्यान खींचा है। उनका सबसे ज़्यादा चर्चित रिश्ता भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ था। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों ने लगभग चार साल तक एक-दूसरे को डेट किया। शादी की अफवाहें ज़ोरों पर थीं, और कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि उनकी कई बार सगाई हुई थी। हालांकि, यह रिश्ता 2007 में खत्म हो गया, कथित तौर पर परिवार की नामंज़ूरी के कारण।

युवराज के बाद, किम ने कथित तौर पर स्पेनिश बिजनेसमैन कार्लोस मार्टिन को डेट किया, और शादी होने वाली थी—जब तक कि वह सगाई भी टूट नहीं गई। बाद में उनका नाम फैशन डिज़ाइनर अर्जुन खन्ना से जोड़ा गया, हालांकि वह रिश्ता भी चुपचाप खत्म हो गया।

हर्षवर्धन राणे से लेकर लिएंडर पेस तक

मुंबई लौटने पर, किम का नाम एक्टर हर्षवर्धन राणे से जोड़ा गया। दोनों सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को लेकर खुले थे, लेकिन 2019 में वे अलग हो गए।

हाल ही में, किम को अक्सर टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस के साथ देखा गया है, और उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दी। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब दोनों अलग हो गए हैं।

46 साल की उम्र में भी बोल्ड, आज भी प्रासंगिक

46 साल की उम्र में भी किम शर्मा बिना किसी झिझक के कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश हैं। वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, अक्सर फिटनेस वीडियो, ग्लैमरस तस्वीरें और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती रहती हैं जो लोगों का ध्यान खींचता रहता है।

लाइमलाइट से दूर, किम ने एक मज़बूत कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी बनाया है। वह वर्तमान में धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी (DCA)—करण जौहर की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी—में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करती हैं, जो यह साबित करता है कि उन्होंने एक्टिंग से परे खुद को सफलतापूर्वक फिर से स्थापित किया है।

मोहब्बतें में एक सपनों जैसी शुरुआत से लेकर हाई-प्रोफाइल रिश्तों, दिल टूटने और खुद को फिर से खोजने तक, किम शर्मा का सफर कुछ भी साधारण नहीं रहा है। चाहे स्क्रीन पर हो या स्क्रीन से बाहर, उनकी कहानी लोगों को लुभाती रहती है—और 46 साल की उम्र में, उनका आत्मविश्वास और बोल्डनेस सच में कमाल की है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग