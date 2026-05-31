Abhishek Banerjee Attack: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर की गिरफ्तारी

Abhishek Banerjee Attack, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर की है। गौरतलब है कि अभिषेक पर शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में हमला हुआ था, जहां वे चुनाव बाद हिंसा के पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। हमले के बाद अभिषेक को पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया। ममता भी उनसे मिलने पहुंचीं थी।

अपोलो में डॉक्टरों ने अभिषेक को घर पर आराम की सलाह दी। बाद में उन्हें बेले व्यू अस्पताल ले जाया गया। अभिषेक से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने शनिवार रात प्रेस कांफ्रेंस की। उधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को हुगली के चंडीतला में भाजपा कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।

ममता बोली- अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो जान जा सकती थी

ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज कराने के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस ने दबाव बनाया।

ममता ने भाजपा पर यह आरोप भी लगाए

ममता ने कहा, भाजपा नेताओं और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी की ओर से डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन को धमकी भरे फोन आ रहे थे। अगर अभिषेक की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें इंटेसिव थैरेपी यूनिट (आईटीयू) में क्यों रखा गया? फिर अचानक उन्हें अस्पताल से छुट्टी क्यों दी गई? अब अभिषेक का इलाज घर पर ही होगा। उनके घर पर आॅक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं।

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