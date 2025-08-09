Chandigarh News Hindi : 435 आंगनवाड़ी हेल्परों को दी प्रमोशन : डॉ. बलजीत कौर

हेल्पर से बनीं कार्यकर्ता, दसवीं पास आंगनवाड़ी हेल्परों को भी जल्द मिलेगी तरक्की

Chandigarh News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने प्रदेश की आंगनवाड़ी सेंटरों पर कार्यरत्त 435 हेल्परों का राखी गिफ्ट देते हुए उनकी तरक्की की है। अब ये हेल्पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं बाल विकास विभाग को देंगी। यह जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि काफी समय से सेवा दे रही दसवीं पास आंगनवाड़ी हेल्पर, जिनके पास 10 वर्ष का अनुभव है, को भी वर्कर के रूप में पदोन्नत करने के लिए विभाग को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

कर्मियों की मांगों पर सरकार गंभीर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की मांगों के प्रति गंभीर है। इसी के तहत ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग हुईं या किसी गंभीर/जानलेवा बीमारी से पीड़ित आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के आश्रितों को विशेष अवसर के तहत नौकरी देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त 2025 से पहले पुराने लंबित आश्रित मामलों और तबादले के मामलों का निपटारा किया जाए।

पांच हजार पद भरने की प्रक्रिया जारी

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लगभग 5000 आंगनवाड़ी हेल्परों और वर्करों के खाली पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी, जो पारदर्शी और पूर्णत: मेरिट के आधार पर होगी। सभी जिला अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और ये पदोन्नतियां इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिल रही है, जिससे वे अपने परिवार और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : पंजाब पुलिस ने प्रदेश के बॉर्डर किए सील