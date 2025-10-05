Chandigarh News : 400 बच्चों ने ड्राईंग व पेंटिंग कॉम्पीटिशन में हिस्सा लिया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। संत निरंकारी मिशन की ओर से चंडीगढ़ के संत निरंकारी सत्संग भवन, सैक्टर 30 में ड्राईंग व पेंटिंग कॉम्पीटिशन का आयोजन हुआ जिसमें चंडीगढ़ की सभी स्थानीय ब्रांचों के लगभग 400 बच्चों ने हिस्सा लिया जिनकी आयु 5 साल से 16 साल तक थी। इस कॉम्पीटिशन की शुरूआत चंडीगढ़ ज़ोन के ज़ोनल इंचार्ज श्री ओ पी निरंकारी जी ने निरंकार प्रभु का सिमरण करके किया। इस अवसर पर उनके साथ चंडीगढ़ के संयोजक श्री नवनीत पाठक जी और सभी एरिया के मुखी भी मौजूद थे।

श्री ओ पी निरंकारी जी ने बच्चों को आर्शीवाद देते हुए कहा कि आप सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली हो जो इतने उत्साह से इस ड्राईंग व पेंटिंग कॉम्पीटिशन में हिसा ले रहे हो। आप सब बच्चे अपने -अपने स्कूल, कॉलेज में हिसा लेते होगे पर इसके इलावा निरंकारी मिशन के कार्य में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हो। सत्गुरू माता सुदीक्षा जी महाराज आप सब को लम्बी आयु व तंदरूस्त जीवन प्रदान करें और पढ़ाई में भी कामयाब करें।

चंडीगढ़ के संयोजक श्री नवनीत पाठक जी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ आध्यात्मिक व मानवता की सेवा के गुणों को बच्चों के जीवन में उतारने के लिए इस ड्राईंग व पेंटिंग कॉम्पीटिशन का आयोजन किया गया है। जिसके मुख्य टॉपिक दशहरा, मेरा स्कूल, मेरा मनपसंद कार्टून, पिकनिक का दृश्य, आत्म मंथन, संत निरंकारी मिशन का इतिहास, खाने की अच्छी आदते, बाल संगत का दृश्य, वार्षिक समागम का दृश्य आदि थे।

