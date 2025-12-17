40 Minute Viral Video: 19 मिनट वाला वीडियो नहीं हुआ ठंडा, अब 40 मिनट ने मचाया तूफान

By
Mohit Saini
-
0
71
40 Minute Viral Video: कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सोशल मीडिया पर क्या वायरल होगा। कभी-कभी, कुछ वीडियो बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं और ऑनलाइन दहशत फैला देते हैं। हाल ही में, एक 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ और सभी प्लेटफॉर्म पर हंगामा मच गया।

अब, एक नया कीवर्ड – “40 मिनट का वायरल वीडियो” – तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, जिससे यूज़र्स उत्सुक और भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि ऐसा कोई वेरिफाइड वीडियो असल में मौजूद नहीं है। यह ट्रेंड ज़्यादातर जिज्ञासा, अफवाहों और क्लिकबेट टैक्टिक्स का नतीजा है।

19 मिनट के वीडियो से 40 मिनट का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ

तथाकथित 40 मिनट के वायरल वीडियो की जड़ें पहले के 19:34 मिनट के क्लिप से जुड़ी हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ था। उस घटना के बाद, “19 मिनट का वीडियो” कीवर्ड तेज़ी से ट्रेंड करने लगा। इस चर्चा का फायदा उठाते हुए,

साइबर धोखेबाजों और क्लिकबेट पेजों ने यूज़र्स को लुभाने के लिए मिलते-जुलते कीवर्ड बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह “40 मिनट का वायरल वीडियो” वाक्यांश सामने आया, जिसके साथ अक्सर “पूरा लीक हुआ वीडियो” होने के झूठे दावे किए जाते थे।

’40 मिनट का वायरल वीडियो’ फेक है

यह साफ करना ज़रूरी है कि 40 मिनट का वायरल वीडियो मौजूद नहीं है। यह ट्रेंड फेक थंबनेल, गुमराह करने वाले कैप्शन और अफवाहों से चल रहा है। कई यूज़र्स, जिज्ञासा के कारण, संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, जिससे वे अनजाने में खुद को जोखिम में डाल रहे हैं।

गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, इस कीवर्ड के लिए सर्च सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने भी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे कंटेंट को देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना दंडनीय अपराध है, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

विशेषज्ञों ने यूज़र्स को चेतावनी दी

डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वायरल कीवर्ड ऑनलाइन घोटालों के सबसे आसान तरीकों में से एक हैं। इन लिंक पर क्लिक करने से यूज़र्स फिशिंग वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं या फोन और लैपटॉप में मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है। इससे सोशल मीडिया हैकिंग, पर्सनल डेटा की चोरी और यहां तक ​​कि बैंकिंग धोखाधड़ी भी हो सकती है।

