Panchang And Rashifal: अनफा योग में मेष, सिंह सहित 4 राशियों को मिलेगा सम्मान

रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है वापस
Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 14 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:40-12:26 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 14:54 -16:22 मिनट तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:21 और सूर्यास्त शाम 17:45 पर होगा।

चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे, जिससे अनफा योग का बेहद ही शुभ संयोग बनेगा। अनफा योग से मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन राशियों की स्थिति में आज काफी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।

राशिफल

  • मेष: मेष राशि के जातक आज आॅफिस या कार्यस्थल की मरम्मत और सजावट से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को सुबह के समय ग्राहकों की कमी महसूस हो सकती है। आज दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा। आपकी कलात्मक और रचनात्मक रुचियां बढ़ेंगी।
  • वृषभ: वृषभ राशि के लोगों को अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएंगे। व्यापारी वर्ग को काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यदि व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा था। अब उसमें नई ऊर्जा आने के संकेत हैं। पुराने बकाया या रुके हुए पैसे की प्राप्ति संभव है। मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
  • मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल न कर पाने का एहसास होगा। व्यवसाय विस्तार के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह दिन अनुकूल रहेगा। फिजूल खर्च या ब्रांडेड वस्तुओं पर धन व्यय करने से बचें। समझदारी से वित्तीय निर्णय लें, वरना अनावश्यक बोझ बढ़ सकता है।
  • कर्क: कर्क राशि के लोगों को आज किसी नए काम शुरू करने से पहले झिझक महसूस करेंगे। आत्मविश्वास की कमी आपको रोक सकती है। लेकिन, अस्थायी स्थिति है। विरोधी आपकी मेहनत पर टिप्पणी कर सकते हैं। धन निवेश के लिए शुभ है, विशेषकर यदि आप नए आय स्रोतों को विकसित करना चाहते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य से काम लें।
  • सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और उत्साहवर्धक रहेगा। मन की कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। लंबी यात्रा के योग बन रहा है। जो व्यावसायिक लाभ भी दिला सकती है। दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करें। धन निवेश के लिए दिन न उत्कृष्ट है, जो आगे चलकर अच्छे लाभ में बदलेगा।
  • कन्या: कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। छोटे-मोटे कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और कलात्मक प्रदर्शन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।
  • तुला: तुला राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर तनाव महसूस कर सकते हैं। मशीनरी की खराबी या कर्मचारियों की अनुपस्थिति जैसी छोटी बाधाएं कार्य की गति को धीमा कर सकती हैं। लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभाल लेंगे। आर्थिक मामलों में थोड़ी प्रतीक्षा रखनी पड़ेगी, जल्द ही सुधार आएगा।
  • वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों को आज अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ या अनुभवी लोगों का सम्मान करें। उनकी सलाह या सिफारिश आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। अचानक कोई अप्रत्याशित खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें।
  • धनु: धनु राशि के जातक आज पार्टनरशिप के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी अनुबंध या समझौते से पहले सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें, अन्यथा आगे विवाद हो सकता है। संसाधनों की कमी के कारण योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, अचानक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। रचनात्मक या कला से जुड़े कार्यों से लाभ संभव है।
  • मकर: मकर राशि के लोगों को प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन दोनों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। कठिन परिस्थितियों को भी बुद्धिमानी और विवेक से सुलझाने में सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आय में वृद्धि होने के आसार हैं लंबी यात्रा की योजना बन सकती है।
  • कुंभ: कुंभ राशि के जातक आज प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास करेंगे। काम करते समय एकाग्र रहें, क्योंकि अवधानता से धन हानि की संभावना है। खर्च अधिक रहेंगे, इसलिए वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। नियमों और नीतियों का पालन करें, यही आज आपकी सफलता की कुंजी होगी।
  • मीन: मीन राशि के जातकों को आज कामकाज पर अधिक ध्यान देना होगा। आप मजाक मस्ती या आराम के मूड में ही रहेंगे। कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज लाभ के अवसर मिलेंगे। दिन शुभ रहेगा। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी।