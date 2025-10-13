Panchang And Rashifal: अनफा योग में मेष, सिंह सहित 4 राशियों को मिलेगा सम्मान

रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है वापस

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 14 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:40-12:26 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 14:54 -16:22 मिनट तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:21 और सूर्यास्त शाम 17:45 पर होगा।

चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे, जिससे अनफा योग का बेहद ही शुभ संयोग बनेगा। अनफा योग से मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन राशियों की स्थिति में आज काफी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।

राशिफल