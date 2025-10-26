Haryana Air Pollution: देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में से 4 हरियाणा के

फतेहाबाद की हवा देशभर में सबसे जहरीली, 329 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स

Haryana Air Pollution, (आज समाज), चंडीगढ़: दीवाली के बाद से ही हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में से 4 हरियाणा के है। इन शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक्यूआई 324, धारूहेड़ा और 307 और पानीपत का एक्यूआई 306 रहा। वहीं नोएडा का एक्यूआई 324 रहा। वहीं पंजाब के साथ लगते जिले फतेहाबाद की हवा सबसे जहरीली बनी हुई है।

यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया। इन शहरों में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर बात तापमान की करें तो शनिवार को नारनौल की रात सबसे ठंडी रही। यहां तापमान 14.6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं हिसार में तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहा।

28 से बदलेगा मौसम, प्रदूषण का स्तर भी हो सकता है कम

वहीं मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को मौसम बदलने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा में बादल छाएंगे। हवा की गति तेज होने से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है।

ग्रैप 2 की पाबंदिया लागू

19 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांसिबल एक्शन प्लान के चरण 2 को लागू किया था। अगर एक्यूआई 201 से 300 के बीच है, तो हवा खराब मानी जाती है। इसमें ग्रैप का पहला स्टेज लागू होता है।

301 से 400 के बीच एक्यूआई होने पर हवा बहुत खराब होती है और ग्रैप का दूसरा स्टेज लागू किया जाता है। जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच होता है, तो हवा गंभीर श्रेणी में आती है और ग्रैप का तीसरा स्टेज लागू होता है। अगर, एक्यूआई 450 से ऊपर चला जाए तो हवा बेहद गंभीर मानी जाती है और ग्रैप का चौथा स्टेज लागू होता है।