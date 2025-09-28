Punjab Breaking News : पंजाब के अमृतसर से 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार

आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक घायल

Punjab Breaking News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से दो आतंकी सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े हुए थे। वे पन्नू के आदेश पर प्रदेश में खालिस्तानी नारे लिखने का काम करते थे और मौका मिलते ही प्रदेश का माहौल खराब करते थे।

अमृतसर पुलिस सूचना के आधार पर जब उक्त आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। जबकि दूसरे ने पुलिस से खुद को घिरा पाकर सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनसे पूछताछ के आधार पर उनके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

विदेशों में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर करते थे काम

अमृतसर की कमिश्नरेट पुलिस ने जानकारी दी कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े चार सक्रिय आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 17 अगस्त की रात दीवारों और ट्रेनों पर भड़काऊ नारे लिख रहे थे।जांच में पता चला कि इन आरोपियों का संबंध बीकेआई के आॅपरेटिव शमशेर शेरा, कुख्यात गैंगस्टर प्रभाव दासूवाल और अफरीदी तूत से था और ये उनके आदेश पर काम कर रहे थे। इसी दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर ग्राफिटी वाली वीडियो पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अमृतसर में ग्राफिटी पेंटिंग करने की बात मान ली।

पुलिस ने आरोपियों से हथियार व अन्य सामान किया बरामद

उनके बयानों के आधार पर दो और आरोपियों जोबनदीप और विशाल उर्फ कीड़ी को नामजद किया गया और बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। गुरविंदर उर्फ हरमन और विशाल उर्फ कीड़ी इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे, जबकि विशाल पुत्र रविदास ने उन्हें हथियार और छिपने की जगह दी। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 बोर की पिस्तौल, स्प्रे पेंट कैन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसमें हत्या के प्रयास, वसूली और तरनतारन में गोलीबारी जैसी वारदात शामिल हैं।

ये भी पढ़ें : Tamil Nadu Karur stampede : करूर रैली भगदड़ में मृतकों की संख्या 40 तक पहुंची