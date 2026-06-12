370 Biryani Controversy: मुनव्वर फारूकी ने प्रणित मोरे पर निशाना साधा, फिर रातों रात हुआ कुछ ऐसा...

370 Biryani Controversy: कॉमेडियन प्रणित मोरे और अब बदनाम हो चुके ₹370 बिरयानी जोक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और इस बार, स्टैंड-अप कॉमेडियन और रियलिटी शो विनर मुनव्वर फारूकी इस विवाद के केंद्र में आ गए हैं।

प्रणित मोरे के शो के दौरान एक आपत्तिजनक जोक पर जो गुस्सा शुरू हुआ था, वह अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से लड़ाई में बदल गया है, जिसमें सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और साथी कॉमेडियन इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं।

मुनव्वर फारूकी के ट्वीट्स से नई बहस छिड़ गई

मुनव्वर फारूकी ने चल रहे विवाद पर प्रणित मोरे का मज़ाक उड़ाने वाले कई ट्वीट्स पोस्ट करके सुर्खियां बटोरीं। एक ट्वीट में, मुनव्वर ने मज़ाक में कहा: “मैंने गूगल से पूछा कि सबसे महंगी बिरयानी कहाँ मिलती है। गूगल ने मुझसे कहा कि मुझे प्रणित मोरे से पूछना चाहिए।”

इसके बाद उन्होंने एक और मज़ाकिया टिप्पणी की, जिसमें लिखा: “कॉमेडियन को अपने वीडियो वकीलों से एडिट करवाने चाहिए—खासकर उन्हें जो अपने जोक खुद नहीं लिखते और ऑडियंस के सबमिशन पर निर्भर रहते हैं।”

एक तीसरे ट्वीट में, मुनव्वर ने कथित तौर पर कहा: “यह बिरयानी जोक कुछ ऐसा है जिसका कॉमेडी स्पेशल में भी बचाव नहीं किया जा सकता।” फिर उन्होंने कहा: “इसे गंदी कॉमेडी कहना बंद करो।” ये कमेंट्स तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे ऑनलाइन गरमागरम बहस शुरू हो गई।

कुछ ही घंटों में ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए

हालांकि, विवाद ने तब अचानक मोड़ ले लिया जब मुनव्वर ने पोस्ट करने के कुछ ही समय बाद सभी ट्वीट्स डिलीट कर दिए। उनके अचानक इस कदम से सोशल मीडिया यूज़र्स हैरान रह गए, कई लोगों ने सवाल किया कि अगर उन्हें अपनी बातों पर पूरा भरोसा था तो उन्होंने पोस्ट हटाने का फैसला क्यों किया।

डिलीट किए गए ट्वीट्स ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी और इस फैसले के पीछे के कारणों के बारे में अटकलों को हवा दे दी।

फैंस ने जवाब मांगे

डिलीशन के बाद, नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ ला दी। कई लोगों को हैरानी हुई कि क्या मुनव्वर का मन बदल गया है, या वह दबाव में आ गए हैं, या बस इस बढ़ते विवाद से खुद को दूर करना चाहते हैं।

इसी समय, प्रणित मोरे को ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि विरोध इतना बढ़ गया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे इस मुद्दे पर बढ़ते दबाव का पता चलता है।

₹370 बिरयानी विवाद पर राय बंटी हुई है

यह पूरा विवाद प्रणित मोरे के शो का एक क्लिप वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक दर्शक बिरयानी पर ₹370 खर्च करने का मज़ाक उड़ाते हुए एक महिला के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। कॉमेडियन के तुरंत दखल न देने के फैसले की बहुत बुराई हुई।

जैसे-जैसे कॉमेडी की सीमाओं और जवाबदेही पर बहस तेज होती जा रही है, ₹370 बिरयानी विवाद सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित एंटरटेनमेंट फ्लैशपॉइंट में से एक बन गया है, जिससे इंडस्ट्री इस बात पर बंट गई है कि ह्यूमर कहां खत्म होता है और ज़िम्मेदारी कहां से शुरू होती है।