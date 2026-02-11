Thiland Breaking: थाईलैड: डे-केयर सेंटर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की हत्या

हत्यारा एक पूर्व पुलिस अधिकारी
Thiland Breaking, (आज समाज), नई दिल्ली: थाईलैंड में दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक ओर जहां एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने डे-केयर सेंटर में घुसकर 34 लोगों की हत्या कर दी, वहीं दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई स्थित एक स्कूल में 18 वर्षीय युवक ने फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

एक महिला कर्मचारी को बंधक बनाया

