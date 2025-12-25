Punjab Breaking News : छह माह में प्रदेश में बन जाएंगे 3100 नए स्टेडियम : मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 1,350 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब भर में स्टेडियमों का कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को खेलों के क्षेत्र में एक बार फिर से सिरमौर बनाने और युवाओं को नशे से दूर करते हुए खेलों से जोड़ने के सरकार के प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते प्रदेश में 31 सौ नए खेल स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में सीएम मान ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के खेल बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए स्पष्ट, समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को प्रदेश भर में 1,350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 3,100 स्टेडियमों का कार्य जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

सरकार का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाना

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरूआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है।

नई खेल नीति के तहत हो रहा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एक हजार से ज्यादा जिम स्थापित किए जा रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे।