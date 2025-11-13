Punjab News Update : प्रदेश में 3100 नए खेल स्टेडियम बन रहे : अरोड़ा

कहा, प्रदेश को खेलों में पुरानी पहचान दिलाने के लिए आप सरकार वचनबद्ध

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को एक बार फिर से खेलों के क्षेत्र में पुरानी पहचान दिलाने और प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह बात प्रदेश के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज विधानसभा हलका सुनाम के 11 गांवों में बनने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्य की शुरुआत करने के दौरान कही। अमन अरोड़ा ने कहा कि इन स्टेडियमों पर कुल 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी और ये लगभग 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे।

पूरे प्रदेश में 1100 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे स्टेडियम

इस अवसर पर अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य के 3100 गांवों में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और विधानसभा हलका सुनाम के 29 गांवों में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य का नाम रोशन करने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार हर पिंड खेड मैदान (प्रत्येक गांव में खेल मैदान) अभियान को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है ताकि गांव स्तर पर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सुनाम के इन गांवों में बनेगे स्टेडियम

अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा हलका सुनाम के जिन गांवों में स्टेडियम निर्माण की शुरुआत की गई है, उनमें किला हकीमां (65.09 लाख), शेरों (52.43 लाख), शाहपुर कलां (39.10 लाख), झाड़ों (117.16 लाख), तोगावाल (41.56 लाख), ढड्डरियां (26.28 लाख), साहोके (35.57 लाख), तकीपुर (23.94 लाख), मंडेर कलां (45.98 लाख), लोहाखेड़ा (41.02 लाख) और पिंडी अमर सिंह वाली (43.70 लाख)।

खेल युवाओं को नशे से दूर रखते हैं

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ खेलों को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और उत्साही जीवन की ओर मोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम खेल गतिविधियों के साथ-साथ गांव स्तर पर सामाजिक एकता के केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। इस मौके पर विभिन्न गांवों के सरपंचों, विभागों के अधिकारियों, पंचायत सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लोगों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया कि सरकार ने गांव स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।

