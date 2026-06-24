Godown Collapse: कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने से 3 मजदूरों की मौत

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Rajesh
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Godown Collapse: कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने से 3 मजदूरों की मौत
Godown Collapse: कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने से 3 मजदूरों की मौत

40 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका
Godown Collapse, (आज समाज), कोलकाता: कोलकाता के तारातला इलाके में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर बन रहे एक गोदाम की छत अचानक ढह गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन समूह और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी बचाव अभियान में लगाया गया है।

मलबा हटाने के लिए क्रेन और गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा

मलबा हटाने के लिए क्रेन और गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था।

हेल्पलाइन नंबर जारी

राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070, 8697981070 और 033-22143526/22535185 जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक गोदाम की जमीन ओडिशा के व्यवसायी की थी जिन्होंने किसी प्रायवेट फर्म को इसे लीज पर दिया था।

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