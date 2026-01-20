Bangladeshi Influencer Viral Video: 3 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की इंफ्लुएंसर पर मचा बवाल

Bangladeshi Influencer Viral Video: पिछले कुछ दिनों से, सोशल मीडिया पर खास समय के वायरल वीडियो के दावों की बाढ़ आ गई है। 7 मिनट 11 सेकंड से लेकर 6 मिनट 39 सेकंड तक। अब, भारतीय इंटरनेट यूजर्स के बीच एक नया वाक्यांश तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है: “3 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो।

पहले, रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। अब, एक बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर के बारे में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन सर्च में तेज़ी आई है। आइए इस ट्रेंड के पीछे की सच्चाई को समझते हैं।

प्राइवेट वीडियो के दावे सोशल मीडिया ट्रेंड पर हावी

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट में तेज़ी आई है जिनमें दावा किया गया है कि अलग-अलग देशों के इन्फ्लुएंसर के “प्राइवेट वीडियो” लीक हो गए हैं। पहले, ऐसे दावे भारतीय क्रिएटर्स से जुड़े थे, उसके बाद पाकिस्तानी नामों से। अब, बांग्लादेश भी इस चर्चा में शामिल हो गया है।

पहले पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सुर्खियों में थे

हाल के दिनों में, पाकिस्तान के ‘मरियम और उमैर’ और ‘फातिमा जटोई’ से जुड़े कथित प्राइवेट वीडियो पर ऑनलाइन खूब चर्चा हुई थी। हालांकि, किसी भी वेरिफाइड सोर्स ने इन दावों की सच्चाई की पुष्टि नहीं की।

अब बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर आरोही मिम को सर्च किया जा रहा है

सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के अनुसार, बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस आरोही मिम से जुड़ा एक 3 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट क्लिप ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है। नतीजतन, पूरे भारत में इससे जुड़े कीवर्ड तेज़ी से सर्च किए जा रहे हैं।

आरोही मिम कौन हैं?

आरोही मिम एक जानी-मानी बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी मौजूदगी है। वह नियमित रूप से अपने फॉलोअर्स के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं और सभी प्लेटफॉर्म पर उनके काफी फैन हैं।

“3 मिनट 34 सेकंड के वीडियो” के पीछे की सच्चाई

फिलहाल, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो आरोही मिम का है। ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे ज़्यादातर लिंक यूजर्स को संदिग्ध पेजों पर रीडायरेक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि यह किसी बड़े क्लिकबेट या स्कैम कैंपेन का हिस्सा हो सकता है।

प्राइवेट वीडियो सर्च एक डिजिटल जाल हो सकता है

साइबर विशेषज्ञ यूजर्स को चेतावनी देते हैं कि लीक या प्राइवेट वीडियो दिखाने का दावा करने वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें। स्कैमर अक्सर वायरल ट्रेंड का फायदा उठाते हैं और कंटेंट को असली और अर्जेंट दिखाने के लिए खास समय अवधि जोड़ देते हैं।

यूजर्स को लुभाने के लिए टाइम वाले वीडियो कीवर्ड का इस्तेमाल

“3:34 मिनट” जैसे सटीक समय का इस्तेमाल संदेह कम करने और क्लिक को बढ़ावा देने के लिए एक आम तरीका है। जब यूज़र्स इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो वे मैलवेयर, फ़िशिंग की कोशिशों या फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं।