Chandigarh Crime News : नशा तस्करों से 3.3 किलो हेरोइन बरामद

पकड़े गए आरोपियों से 5 किलो अफीम भी पुलिस ने जब्त की

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान के तहत नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको 3.3 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। तस्करों से पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। इतना ही नहीं इन आरोपियों से पुलिस ने 5 किलो अफीम भी बरामद की है। जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। ज्ञात रहे कि राज्य से नशों का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 244वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 300 स्थानों पर छापेमारी की।

55 एफआईआर दर्ज, 77 नशा तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान 59 एफआईआर दर्ज की गईं और 77 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 244 दिनों में अब तक कुल 34,719 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन छापेमारियों के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.3 किलो हेरोइन, 5 किलो अफीम और 674 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

नशों के खिलाफ चल रहे इस अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। जोकि इस अभियान की लगातार निगरानी कर रही है और समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करती है।

120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने लिया भाग

इस अभियान के दौरान 66 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमें राज्यभर में छापेमारी में शामिल रहीं। दिनभर चले इस आॅपरेशन में पुलिस टीमों ने 307 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एन्फोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन -लागू की है। इस रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 32 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए तैयार किया है। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने प्रदेश की जनता से इस अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है ताकि नशे की इस बुराई को जल्द से जल्द समाज से मिटाया जा सके।

