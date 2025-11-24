Chandigarh Breaking News : 24 घंटे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सेवाएं जारी : डॉ. बलबीर सिंह

Chandigarh Breaking News : 24 घंटे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सेवाएं जारी : डॉ. बलबीर सिंह

स्वास्थ्य मंत्री ने शहादत समागम के तहत आंखों के कैंप निग्हा लंगर का निरीक्षण, डॉक्टरी प्रबंधों का लिया जायजा

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ / श्री आनंदपुर साहिब : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को समर्पित आयोजित समारोहों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाली संगत की सुविधा के लिए पुख्ता स्वास्थ्य प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रोपड़, कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह कार्यशील हैं।

इसके अलावा किसी भी गंभीर स्थिति को संभालने के लिए श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ में क्रिटिकल केयर सेवाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी क्लीनिक और मेडिकल कैंप के साथ-साथ आंखों की जांच के विशेष कैंप निग्हा लंगर समेत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण किया।

बुजुर्ग श्रद्धालू उठा रहे कैंप का फायदा

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कैंप के महत्वपूर्ण परिणाम साझा करते हुए जानकारी दी कि अब तक 5000 श्रद्धालुओं की आंखों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 2000 श्रद्धालुओं को मुफ्त चश्मे प्रदान किए गए और 39 व्यक्तियों के मोतियाबिंद का सफल आॅपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब में कार्यक्रम स्थलों पर 39 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हैं, जहां संगत मुफ्त दवाइयां ले सकती है और अपने टेस्ट करवा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा रिपोर्ट की साझा

स्वास्थ्य रिपोर्ट साझा करते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब में स्थापित आम आदमी क्लीनिकों में 1822 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कीं और 174 लैब टेस्ट किए गए। डॉक्टरी सेवाओं को समय पर सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने रणनीतिक स्थलों पर 31 एंबुलेंस तैनात की हैं, जिनमें 24 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 7 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस शामिल हैं, जो 24 घंटे सक्रिय हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर विशेष रक्तदान कैंप भी लगाए जा रहे हैं। किसी भी डॉक्टरी इमरजेंसी के लिए संगत हेल्पलाइन नंबर 98155-88342 पर संपर्क कर सकती है।

