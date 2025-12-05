23rd India-Russia Annual Summit: व्लादिमीर पुतिन ने भारत-रूस संबंधों के लंबे समय तक चलने पर दिया जोर

Putin India Visit Live Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है और सुबह से वह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन का मकसद द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करना और आगे का रोडमैप तैयार करना था।

केवल बातों नहीं, ठोस आधार पर बनी है साझेदारी

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भारत-रूस संबंधों की गहराई और लंबे समय तक चलने पर भी जोर दिया और कहा कि यह साझेदारी केवल बातों पर नहीं, बल्कि ठोस आधार पर बनी है। उन्होंने कहा, हमारे संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हुए हैं – लेकिन मायने शब्द नहीं रखते; बल्कि मायने रखता है ठोस आधार, जो बहुत गहरा है।

यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान देने के लिए किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन संघर्ष पर लगातार ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि मॉस्को शांति वार्ता जारी रहने के साथ-साथ संभावित शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते तलाशने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं सच में इसकी सराहना करता हूं, और इस बात की भी कि आप, प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत रूप से इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि वाशिंगटन चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौता कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना : पुतिन

रूस के राष्टÑपति ने कहा, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, जो हमारे संबंधों में भरोसे के स्तर को दिखाता है। रूसी राष्ट्रपति ने कई ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी बताया जहां भारत और रूस सहयोग को और गहरा करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विमान विकास, उच्च प्रौद्योगिकी, सैन्य-तकनीकी सहयोग और अंतरिक्ष अन्वेषण को भविष्य के संयुक्त प्रयासों के लिए मुख्य क्षेत्र बताया।

चार साल में पहली बार भारत यात्रा पर मोदी से मिले पुतिन

पुतिन की ये टिप्पणियां तब आईं जब वे चार साल में पहली बार भारत यात्रा पर पीएम मोदी से मिले। इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत और तीनों सेनाओं की गार्ड आफ आनर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपिता के स्मारक पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की और राजघाट पर विजिटर्स बुक पर भी हस्ताक्षर किए।

