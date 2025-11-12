Panipat News (आज समाज), पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले के गांव भादौड़ निवासी वीना देवी पत्नी हवा सिंह ने पुलिस को दी शिकायत ने कहा राममेहर व उसकी पत्नी रेखा ने मेरे पुत्र राहुल को कनाडा भेजने के लिए मुझसे टोटल 22 लाख रुपए लिए जो की 15 लाख रुपए 6 मार्च 2025 को व 3 लाख और 4 लाख रूपये व 2000 डॉलर अपने पुत्र राहुल को दिए थे जो कि रामेहर ने रास्ते में छीन लिए।

नकली विजा लगाकर गैर कानूनी तरीके से ले गया

रामेहर ने मेरे पुत्र का नकली स्टीकर वीजा लगवाया जबकि मैंने मेरे पुत्र को उसके टूरिस्ट वीजा के लिए पैसे दिए थे। रामेहर मेरे पुत्र को नकली विजा लगाकर गैर कानूनी तरीके से ले गया और उसने मेरे पुत्र के साथ रास्ते में मारपीट करता रहा व मेरे पुत्र के पैसे व कपड़े सब छीन लिए और मेरे पुत्र को बहुत परेशान करता है। अब मेरे पुत्र राहुल से मेरी एक सप्ताह से बात नहीं हो रही है।

हमारे पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो

राममहेर मेरे पुत्र से दुर्व्यवहार करता है मेरे पुत्र के साथ मारपीट करता है अब मुझे अपने पुत्र की चिंता हो रही है। अब रामेहर हमारा फोन नहीं उठा रहा हमें शक है हमारे पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। हम अपने पुत्र के बारे में पूछने के लिए उसके घर जाते हैं तो उनके घर वाले हमें धमकी देते हैं। पुलिस ने वीना देवी के बयान पर उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानून कार्रवाई शुरू कर दी है।

