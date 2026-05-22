Weather Update: भारत के 22 शहर दुनिया में सबसे गर्म, 47 डिग्री पर पहुंचा पारा

ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म

Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं ने जन जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। एक्यूआई वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47°C से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह सभी शहर भारत के हैं।

इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में गुरुवार को रात का पारा 30 °C से ऊपर रहा।

पटना और गयाजी में 5वीं तक के स्कूल बंद

बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं, राज्य के मधेपुरा और सहरसा में गुरुवार को बारिश हुई, इस दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई।

इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में गंभीर हीटवेव का अलर्ट है। रातें भी गर्म रहेंगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हीटवेव चलेगी। 24 मई को भी बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है।