2026 TV Industry First Divorce: नए साल में टूटा रिश्ता… 2026 का पहला तलाक, फेमस टीवी एक्टर हुए पत्नी से अलग

2026 TV Industry First Divorce: टेलीविजन इंडस्ट्री में 2026 का पहला बड़ा तलाक हो गया है। जाने-माने टीवी एक्टर कृप कपूर सूरी अपनी पत्नी सिमरन कौर सूरी से ऑफिशियली अलग हो गए हैं, जिससे उनकी 11 साल की शादी खत्म हो गई है।

एक्टर ने खुद टेली टॉक इंडिया/टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में इस खबर की पुष्टि की, जिससे महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। उनके अलग होने की खबरें 2024 से सोशल मीडिया पर चल रही थीं, लेकिन कपल ने पहले इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। अब, कृप ने आखिरकार मान लिया है कि दोनों अलग हो गए हैं।

“हां, हम अलग हो गए हैं,” कृप कपूर सूरी ने पुष्टि की

तलाक की पुष्टि करते हुए, कृप कपूर सूरी ने कहा कि अब वे साथ नहीं हैं। उनके बयान के सामने आने के तुरंत बाद, यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिससे फैंस हैरान और दुखी हो गए।

कृप कपूर सूरी, जो टीवी शो उड़ने की आशा से मशहूर हुए थे, ने 2014 में सिमरन कौर से शादी की थी। कपल ने 2020 में अपनी बेटी रे कपूर सूरी का स्वागत किया था, जिससे यह अलगाव उन फैंस के लिए और भी दिल तोड़ने वाला हो गया जो उनके पारिवारिक बंधन की तारीफ करते थे।

तलाक के पीछे का कारण अभी भी अज्ञात

अभी तक, न तो कृप और न ही सिमरन ने अपने अलग होने का कारण बताया है। कपल ने इस मामले में प्राइवेसी बनाए रखने का फैसला किया है, और अभी तक तलाक के कारणों के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है।

इस पुष्टि के साथ, कृप कपूर सूरी और सिमरन कौर सूरी का अलगाव 2026 में टीवी इंडस्ट्री का पहला कन्फर्म तलाक है, जिससे यह फैंस और मीडिया दोनों के बीच एक व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कृप और सिमरन दोनों को अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए शांति और खुशी मिले।