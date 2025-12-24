Business News Hindi : सोने और चांदी के लिए बेहतरीन रहा साल 2025

दोनों धातुओं के दाम में दर्ज की गई रिकॉर्डतोड़ तेजी

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ही कीमती धातुएं हर रोज नया हाई छू रही हैं। दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोगों के साथ-साथ सर्राफा बाजार के माहिरों को भी चकित कर रहे हैं। सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि साल 2025 सोने के लिए 1979 के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन साल बन गया है। 2025 में अब तक सोने में 70 प्रतिशत की भारी बढ़त दर्ज की गई है। यह 1979 के बाद से सोने का सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शनबनने की राह पर है।

इसलिए बनी हुई है दाम में तेजी

विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की ओर से हो रही सोने की लगातार खरदारी में निरंतर निवेश ने इस रैली को और मजबूती दी है। अब निवेशकों की नजर आज आने वाले अमेरिका के तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर टिकी है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत और फेड की नीतियों की दिशा तय करेंगे। विदेशी बाजारों में भी तेजी का यही रुख देखने को मिला। कॉमेक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 61.4 डॉलर या 1.37 प्रतिशत चढ़कर 4,530.8 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया।

वहीं, चांदी ने भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर पार किया। कॉमेक्स पर चांदी ने पहली बार 70 डॉलर का आंकड़ा पार करते हुए 1.59 डॉलर (2.32%) की बढ़त के साथ 70.15 डॉलर प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बनाया। सोने की कीमतें 4,480 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई हैं, जो इस साल का 50वां रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सत्र है।

मंगलवार को इतनी रही सोने-चांदी की कीमत

मंगलवार को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की चमक और बढ़ गई। फरवरी डिलीवरी वाला सोना 1,637 रुपए या 1.2 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 1,38,381 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा सत्र है जब पीली धातु ने बढ़त दर्ज की है। इस दौरान, चांदी की चमक भी कम नहीं रही। एमसीएक्स पर मार्च 2026 के अनुबंध वाली चांदी ने लगातार तीसरे दिन अपनी बढ़त कायम रखी। चांदी की कीमतों में 3,724 रुपये या 1.75 प्रतिशत का उछाल आया और यह 2,16,596 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गई।