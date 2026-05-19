200MP कैमरा, 10,000mAh बैटरी और तगड़ा लुक! Redmi K100 बना लोगों की पहली पसंद

Redmi K100: Redmi शायद कुछ बजट-फ्रेंडली लेकिन फिर भी सीरियस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खबर है कि यह 200MP कैमरा सेटअप के साथ आएगा। चीनी कंपनी का यह नया गेमिंग फोन हाल ही में कुछ सर्टिफिकेशन साइट्स पर दिखा है, और इससे काफी कुछ पता चलता है कि क्या उम्मीद की जा सकती है।

कहा जा रहा है कि यह K100 लाइनअप में होगा, और हां, उम्मीद है कि यह पिछले साल की K90 सीरीज़ में एक तरह का सुधार होगा, न कि सिर्फ एक रैंडम रिफ्रेश। साथ ही, यह अफवाह है कि यह Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा, जो इस समय हाल ही में रिलीज़ हुए कई फ्लैगशिप मॉडल्स में दिख रहा है।

डिस्प्ले और प्रोसेसर डिटेल्स

तो, Weibo पर जाने-माने टिपस्टर Digital Chat Station (DCS) के अनुसार, यह आने वाला Redmi मिड-रेंज डिवाइस Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट का इस्तेमाल करेगा। इसमें 6.59 इंच की अल्ट्रा HD स्क्रीन होने की उम्मीद है जिसका रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होगा। पावर की बात करें तो, फोन में 8 पिन का बड़ा बैटरी स्ट्रक्चर होने की अफवाह है, और यह 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वायरलेस चार्जिंग भी इसमें है, इसलिए यह हिस्सा शायद मिस न हो।

कैमरा और एक्स्ट्रा फीचर्स

कैमरे की बात करें तो, टिपस्टर का दावा है कि फोन में 200MP का कैमरा सिस्टम है जो कागज़ पर बहुत दमदार लगता है। इसके अलावा, इसमें एक टेलीफोटो कैमरा और एक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर भी होना चाहिए। एक और बात यह है कि यह फुल वॉटर रेजिस्टेंस दे सकता है, जो इस तरह के टियर में बहुत आम नहीं है। इसके अलावा, इसमें सिमेट्रिकल डुअल स्पीकर भी हो सकते हैं, जो एक तरह से ज़्यादा बैलेंस्ड ऑडियो सेटअप है।

और हाँ, यह सिर्फ़ एक मॉडल नहीं है। स्टैंडर्ड Redmi K100 के साथ, ऐसी भी चर्चा है कि Redmi K100 Pro Max भी इसी लाइनअप में आएगा, जो बेस मॉडल के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और प्रीमियम अपग्रेड लाएगा, इसलिए दोनों ही एक ही फ़ोन के बजाय अलग-अलग फ्लेवर लगेंगे।

भारत में Poco F9 Ultra के तौर पर लॉन्च

रिपोर्ट्स बताती हैं कि Redmi K100 Pro Max को रीब्रांड करके भारत में Poco F9 Ultra नाम से बेचा जाएगा। यह तथा कथित टॉप टियर Redmi मॉडल Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्लेटफ़ॉर्म पर चलेगा। इसमें ट्रिपल लेंस अरेंजमेंट वाला कैमरा है, जिसमें प्राइमरी शूटर के तौर पर 200MP, अल्ट्रा-वाइड एंगल के लिए 50MP और पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो मॉड्यूल के लिए 50MP है।

लॉन्च कब है?

अगर हम पहले की लीक्स और आम अफवाहों को देखें, तो Redmi K100 सीरीज़ में लगभग 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले हो सकता है जो 2K रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। और फिर बैटरी की बात करें, जिसके बारे में अफवाह है कि यह बड़ी होगी, शायद 10,000mAh तक की हो सकती है। कहा जा रहा है कि पूरी लाइनअप इस अक्टूबर में कभी भी चीन में ऑफिशियली डेब्यू करेगी, और फिर अगले साल की शुरुआत में भारत आएगी, रिलीज़ शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा।